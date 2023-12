Com pouco mais de 10 anos de existência, o banco digital Nubank segue atraindo milhões de clientes todos os anos por conta de suas inovações e ofertas de serviços que simplificam operações financeiras mais utilizadas pelos correntistas. Atualmente, para usar a conta do Nubank pela primeira vez, basta depositar uma primeira quantia em dinheiro. Saiba como fazer na leitura, logo abaixo.

Nubank: depositar dinheiro pelo caixa eletrônico? Aprenda. — Foto: Reprodução

Na boca do caixa

O Nubank surgiu em 2013 com o propósito de descomplicar o cenário financeiro, devolvendo aos seus clientes o domínio sobre suas finanças.

A conta Nubank é fundamental nesse processo, com isenção de tarifas de manutenção, taxas ocultas ou cobranças excessivas, oferecendo todos os recursos através do aplicativo Nu e, para começar a usufruir de todas as vantagens, o primeiro passo é efetuar um depósito inicial.

Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba como depositar seu dinheiro em uma conta da fintech por variadas maneiras disponíveis.

Leia mais: Nubank: presente de R$ 2.000 para os clientes; veja como ter chance

Aprenda a depositar dinheiro na conta do Nubank

Se você já completou o cadastro, a próxima etapa consiste em ativar sua conta, para isso, realize um depósito por Pix, boleto ou TED. Veja abaixo como efetuar o depósito e começar a desfrutar dos serviços oferecidos.

Como depositar na conta do Nubank

Ao acessar o aplicativo Nu, clique em “Depositar” na tela inicial e escolha uma das opções:

Depositar por Pix: Informe os dados da sua conta Nubank ou a chave Pix associada a ela e transfira o valor desejado de outra instituição. Essa transação é instantânea, disponível a qualquer momento e dia da semana;



Informe os dados da sua conta Nubank ou a chave Pix associada a ela e transfira o valor desejado de outra instituição. Essa transação é instantânea, disponível a qualquer momento e dia da semana; Depositar por boleto: O valor mínimo para esse tipo de depósito é de R$ 20, mas tenha em mente que o reconhecimento do valor pode levar até 3 dias úteis;



O valor mínimo para esse tipo de depósito é de R$ 20, mas tenha em mente que o reconhecimento do valor pode levar até 3 dias úteis; Depositar por TED: Copie os dados necessários e transfira a partir de R$ 1. Alguns bancos podem cobrar uma taxa para essa operação, variando entre instituições. Por isso, considere as opções de depósito por boleto ou Pix.

Como retirar dinheiro da conta do Nubank?

Se em algum momento você desejar retirar fundos da sua conta, tem duas opções:

Transferir para qualquer conta corrente de outra instituição via TED, boleto ou Pix;

Se possuir o cartão de débito, é possível sacar em caixas eletrônicos por todo o Brasil.

Ao seguir essas orientações, você mantém o controle total sobre suas finanças utilizando os serviços oferecidos pela conta Nubank, garantindo praticidade e transparência em suas operações financeiras.

Sobre o Nubank

O Nubank, fundado em 2013, surgiu como resposta à complexidade do sistema financeiro, buscando devolver o controle das finanças às pessoas.

A instituição inovou ao oferecer uma conta sem tarifas de manutenção, taxas ocultas ou cobranças abusivas, proporcionando aos clientes total autonomia por meio do aplicativo Nu.

Desde então, o Nubank expandiu sua oferta para serviços como cartão de crédito, empréstimos e investimentos, consolidando-se como uma fintech líder no Brasil.

Com uma abordagem descomplicada e foco na experiência do usuário, a história do Nubank destaca-se pela transformação do setor bancário tradicional e pela introdução de soluções financeiras acessíveis e transparentes.

Quer investir através do Nubank? Assista ao vídeo abaixo e saiba todos os detalhes!

Leia também: Agendou Pix no Nubank? Veja como cancelar