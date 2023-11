A plataforma de mensagens WhatsApp, atualmente, não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também um canal essencial para transações comerciais, com diversas empresas promovendo produtos e serviços diretamente aos clientes por meio do aplicativo. No entanto, alguns usuários com celulares considerados antigos para rodar o app, podem perder o acesso ao mensageiro muito em breve. Siga a leitura abaixo e conheça a lista de aparelhos afetados.

A partir de sexta-feira (1º), ATENÇÃO: estes celulares perderão WhatsApp. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Com os dias contados

O WhatsApp, em busca constante de melhorias na segurança e privacidade dos usuários, está passando por atualizações que podem impactar o funcionamento do aplicativo em alguns dispositivos.

Este processo, embora indispensável para a proteção dos dados, resulta na impossibilidade de uso em alguns celulares mais antigos, exigindo que os usuários busquem dispositivos mais recentes para continuar desfrutando do popular aplicativo de mensagens.

Acompanhe a leitura, a seguir, e entenda mais detalhes sobre quais aparelhos devem ser impactados com a mudança.

WhatsApp: dezembro é o fim da linha para alguns aparelhos

A partir do dia 1º de dezembro, o WhatsApp deixará de oferecer suporte a aparelhos com versões anteriores ao Android 4.1 e iOS 11.

Essa medida pode ter repercussões significativas para muitos usuários, que se verão obrigados a investir em um novo dispositivo para manter o acesso às funcionalidades do aplicativo gratuito.

Vale ressaltar que o WhatsApp não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também se consolidou como um canal essencial para transações comerciais, com diversas empresas promovendo produtos e serviços diretamente aos clientes por meio do aplicativo.

A dependência desse meio de comunicação se torna evidente diante das mudanças anunciadas.

Lista de celulares afetados pela atualização do WhatsApp

Confira abaixo os aparelhos que perderão o acesso ao WhatsApp a partir de dezembro:

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

Archos 53 Platinum

Faea F1THL W8

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Lenovo A820

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Winko Darknight

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

O que explica a incompatibilidade com alguns aparelhos?

A incompatibilidade não se deve tanto aos próprios dispositivos, mas sim às versões do Android ou iOS que eles abrigam.

Dispositivos que não recebem mais atualizações de sistema ficam sem acesso ao mensageiro, uma vez que as novas camadas de segurança e atualizações dependem de sistemas operacionais mais recentes.

O WhatsApp tem motivos para não permitir o uso em sistemas desatualizados, já que isso poderia abrir portas para criminosos digitais explorarem brechas de segurança.

A criptografia de ponta a ponta e a privacidade dos usuários, fundamentais para o aplicativo, ficam comprometidas sem as devidas atualizações.

Estratégias para continuar conectado ao WhatsApp

A primeira alternativa é tentar atualizar o sistema do celular para uma versão mais recente. Se isso não for possível, a solução é trocar de aparelho. Para aqueles que desejam economizar, é possível usar o antigo como parte do pagamento na compra de um novo.

Quem não pretende investir em um aparelho novo pode explorar o mercado de dispositivos usados, disponíveis em grupos do Facebook. Contudo, é crucial verificar a procedência desses aparelhos para evitar problemas.

Se nenhuma das opções anteriores for viável, existe ainda a possibilidade de utilizar um emulador de Android em um dispositivo antigo. Com o WhatsApp instalado no emulador, o usuário pode continuar utilizando o aplicativo normalmente.

Em resumo, adaptar-se às mudanças tecnológicas é essencial para continuar desfrutando das funcionalidades do WhatsApp. Fica a dica: manter-se atualizado é o caminho para não ficar de fora da conversa global.

