Android tem estes truques SECRETOS que você não conhecia

Segundo um estudo realizado no meio do ano de 2023, o Brasil encontra-se na terceira posição dos países que mais utilizam o sistema android, representando 81% dos usuários. E mesmo com um número tão grande de pessoas que usam o sistema operacional, há vários truques e funcionalidades que ainda são um “mistério” para muitos. Portanto, confira alguns truques que quase ninguém conhece e suba de nível ao utilizar seu celular.

Confira vários truques para serem utilizados no Android | Imagem de Pexels por Pixabay

Carregando o celular mais rápido

Uma das maiores preocupações dos usuários é em relação ao carregamento do aparelho, que deve ser feito de modo rápido, para não “prejudicar” a rotina do dia a dia. Entretanto, nem sempre isso é possível e a depender do nível de apego e precisão ao aparelho, alguns compromissos podem ser atrasados. Mas há uma excelente dica para carregar o celular rapidamente, basta:

Ativar o “modo” avião durante o carregamento do aparelho;

Para isso, entre nas configurações do celular e clique em “modo avião”.

Com isso, o processo será bem mais rápido, pois várias funções serão desativadas.

Deixando o uso do celular mais leve

Outro problema comum aos usuários de android, é que o aparelho acaba ficando lento em certos momentos e a maneira mais rápida de resolver isso, é desativando os aplicativos que rodam em segundo plano. Para isso, siga o passo a passo:

Entre nas configurações do aparelho;

Procure pela opção “assistência do aparelho e bateria”;

Após isso clique em “bateria”;

Por fim, clique em “limites de uso em segundo plano”;

Agora basta clicar na opção “suspender aplicativos não utilizados”.

Com isso, os aplicativos que estão em segundo plano serão desativados, isso permitirá que a bateria dure mais e que a vida útil do celular seja preservada.

Aumentando a produtividade

Um dos grandes problemas na vida moderna, é ter produtividade ao utilizar o aparelho celular, mas quase sempre isso acaba sendo prejudicado por conta que o usuário usa o celular para ver aplicativos aleatórios e não para fazer o que de fato importa. Para evitar isso, é possível utilizar uma função que limita o tempo de uso de cada aplicativo, para isso:

Entre nas configurações do celular e procure por “bem-estar digital”;

Agora clique em “temporizadores de aplicativos”;

Por fim, na guia que deve aparecer, escolha quais aplicativos deseja limitar e após isso em “definir temporizador”.

Portanto, use as dicas citadas para conseguir dominar o aparelho celular e em hipótese alguma, se deixe ser dominado por ele.

