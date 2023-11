Carro com câmbio automático: erros mais comuns que TODOS cometem

Nos últimos tempos, o número de carros com o câmbio automático cresceu bastante no Brasil. No cenário atual, a venda dos veículos automáticos cresceu bastante, representando cerca de 60% das vendas dos veículos novos, isso também vale para os modelos seminovos, a única exceção para o cenário é em relação aos veículos de entrada. Mas mesmo com tamanha popularidade dos carros populares, é comum que alguns erros ainda sejam cometidos pelos novos condutores, saiba quais.

Confira os principais erros cometidos por quem tem carro automático | Imagem de Rolf van de Wal por Pixabay

Principais erros durante a condução dos carros automáticos

Engatar o P com o veículo ainda em movimento: um dos principais erros é engatar a posição de estacionamento, conhecida pela letra P enquanto o veículo ainda está em movimento. Essa atitude pode danificar a trava de segurança que protege a transmissão. Além disso, o reparo é bastante caro, então, antes de engatar a posição P, pare o carro por completo.

Utilizar os freios de modo errado: também há quem acaba usando os freios da maneira errada, isto é, aciona eles antes de colocar o câmbio em P. Especialistas asseguram que é mais benéfico para a saúde do carro acionar o freio de estacionamento apenas após acionar o neutro e após isso acionar de fato o freio.

Uso exagerado da posição N: Utilizar o câmbio bastante em neutro também pode acabar prejudicando a vida útil do veículo. O modelo automático foi feito a fim de proporcionar um conforto maior na hora de conduzir o veículo, então, não é recomendado acionar o neutro com uma alta frequência.

Alguns erros são velhos hábitos de condutores

Engatar o N com o veículo em movimento: a prática em questão possui até um nome próprio, sendo conhecida por “banguela”. Todavia, ela não é recomendada pelos especialistas, já que ao engatar o N durante o movimento do veículo, pode acabar atrapalhando a lubrificação da transmissão, o que causa sérios danos ao sistema.

Engatar a marcha ré errado: Também é comum que os condutores, com a finalidade de simplificar e reduzir o tempo de viagem, engatar a ré com o veículo ainda em movimento, todavia, isso só deve ser feito quando o veículo estiver totalmente parado, caso contrário, todo o sistema pode ser danificado.

Troca de filtro e óleo: sobre o assunto, ainda há muitas dúvidas, pois cada condutor possui uma opinião própria sobre isso. Mas o ideal é sempre trocar o óleo e o filtro de acordo com o tempo recomendado pelo fabricante.

Portanto, ao seguir as dicas mencionadas, isto é, não cometendo os erros citados, a vida do veículo aumentará bastante, proporcionando uma maior comodidade e segurança a todos.

Confira no vídeo a seguir como funciona o câmbio automático