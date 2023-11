Especialistas indicam 6 atitudes para aumentar a imunidade do corpo

Diante de variações climáticas bruscas e constantes, o corpo humano tende a sentir os efeitos, o que pode resultar em problemas recorrentes de saúde, como resfriados, fadiga e até quadros mais sérios. No entanto, segundo especialistas, existem práticas que podem aumentar a imunidade e dar uma proteção extra que garantirá uma vida mais saudável. Siga a leitura abaixo e saiba mais.

Uma saúde de aço

Seja em qualquer estação do ano, manter uma vida saudável é essencial para fortalecer a imunidade e promover o bem-estar.

No entanto, é durante o verão – que já está quase na porta – que se torna mais simples incorporar esses hábitos. O calor favorece escolhas alimentares mais leves, estimula a hidratação e contribui para uma maior exposição solar. A seguir, conheça as principais dicas para garantir uma imunidade nas alturas.

Os perigos de um sistema imunológico fragilizado

Poucos compreendem que a imunidade em baixa pode acarretar diversos problemas além do mero cansaço e desânimo.

A fragilidade do sistema imunológico abre espaço para o surgimento de infecções, gripes, febres e outras doenças oportunas que se manifestam quando as defesas do organismo não estão em pleno funcionamento.

Conheça 6 estratégias para reforçar sua imunidade

Como o sistema imunológico é o guarda-costas do corpo contra invasores como vírus, bactérias e outros intrusos, implementar seis estratégias para reforçar a imunidade no verão é uma maneira inteligente de começar o ano com saúde e vitalidade. Portanto, acompanhe as dicas a seguir!

1. Alimentação balanceada

Em especial durante a estação mais quente, a alimentação deve ser equilibrada e leve. Consumir alimentos pesados e ricos em gordura pode prejudicar o organismo, já que a digestão se torna mais lenta, demandando maior gasto de energia.

Aumentar a imunidade passa pela adoção de refeições balanceadas, incluindo vitaminas, minerais, gorduras saudáveis e alimentos que estimulam a produção de células de defesa. Entre eles, destacam-se frutas cítricas, cereais, oleaginosas, vegetais, hortaliças escuras e peixes.

2. A importância da exposição solar

Além de uma alimentação saudável, a exposição ao sol durante o verão é crucial para fortalecer a imunidade. Essa prática é essencial para a produção de vitamina D, elemento-chave na regulação do sistema imunológico.

Integre à sua rotina a exposição solar por aproximadamente 20 minutos diários. Contudo, é fundamental escolher o horário adequado, preferencialmente até às 10 horas da manhã e após às 16 horas da tarde.

3. Hidratação constante para uma imunidade reforçada

O calor característico do verão facilita a implementação dessa dica valiosa. A ingestão adequada de água é fundamental para manter o organismo em pleno funcionamento, fortalecer a imunidade e otimizar a absorção de vitaminas.

As vitaminas hidrossolúveis, essenciais para o sistema de defesa, dependem da presença de água para sua absorção. Portanto, é recomendável ingerir pelo menos 2 litros de água diariamente.

4. Saúde mental: Um pilar para a imunidade

O estresse excessivo é um fator que contribui para a redução da imunidade, deixando o organismo vulnerável a doenças. Seja relacionado ao trabalho ou ao estresse cotidiano, o desequilíbrio emocional pode comprometer o funcionamento adequado das células de defesa.

Para fortalecer a imunidade, é essencial adotar práticas que reduzam o estresse e a ansiedade na rotina. Busque atividades prazerosas, pratique exercícios físicos, medite e considere a terapia como uma aliada na busca pelo equilíbrio mental.

5. Moderação no consumo de álcool

O consumo excessivo de álcool é um fator que compromete a imunidade, predispondo o organismo a problemas gastrointestinais, renais, hepáticos e psicológicos.

Para evitar a desidratação e reforçar a imunidade, é recomendável reduzir a ingestão de álcool. E quando consumir, não se esqueça de acompanhá-lo com abundante ingestão de água.

6. O papel do sono na imunidade

Estudos comprovam que indivíduos que dormem menos de 6 horas por noite têm maior propensão a desenvolver doenças cardiovasculares. A falta de sono de qualidade dificulta a produção de novas células durante o descanso, comprometendo a imunidade e deixando o corpo suscetível.

Para evitar esse cenário, manter uma média de 7 a 8 horas de sono por noite é recomendado. Dormir cedo é uma estratégia eficaz para repor as energias e encarar os dias de verão com disposição.

Se atente aos sinais

Se você está enfrentando sinais como fadiga, desânimo, resfriados frequentes, não hesite em procurar um médico. O auxílio profissional é essencial para preservar o sistema imunológico, contribuindo para uma vida com mais qualidade e equilíbrio.

