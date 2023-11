Não é de hoje que a entrevista de emprego é um dos momentos mais desafiantes da vida de uma pessoa. Principalmente dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. A grande questão é que é o momento de ter sabedoria e evitar falar bobagens; a fim de ter mais chances de ser contratado. Veja abaixo 10 coisas que não podem ser faladas em uma entrevista de emprego.

Entrevista de emprego jamais fale estas 10 coisas | Foto de Ben White na Unsplash

Mentiras

Nunca minta em uma entrevista de emprego. É importante entregar o máximo de veracidade possível — principalmente no que se diz respeito ao caráter e habilidades. Em alguns casos é possível omitir algumas informações, mas nunca negá-las.

Bem como: informar que sabe realizar algo que seja fácil de aprender. Entretanto, ao sair da entrevista; é necessário correr contra o tempo para conseguir obter êxito na tarefa.

E em contrapartida: jamais exagere na sinceridade. Por mais que seja bom uma pessoa verídica e sincera: ao decorrer do tempo pode acabar sendo prejudicial. Portanto — não exagere demais.

Cuidado com as respostas

Não dê respostas vazias ou sem contexto; algumas pessoas acabam pegando respostas prontas na internet e levam para a entrevista de emprego. Isso pode acarretar em sérios problemas juntamente com a vaga; ao invés de ser algo positivo — pode acarretar em uma imagem negativa para o candidato.

Perguntas e questionamentos

Não faça muitos questionamentos acerca da empresa e sua política de trabalho. Questionar as políticas internas pode ser um ponto chave para não ser contratado; haja vista que os responsáveis já irão entender que este funcionário poderá ocasionar problemas futuramente.

Além disso — evite realizar perguntas que já deveriam ser óbvias. Bem como em sala de aula; que muitos alunos realizavam questionamentos óbvios apenas para receber pontos; isso não funciona na vida real.

Não fale mal de outros empregos

Caso seja indagado acerca de experiências de trabalho, não fale mal de outros empregos. Haja vista que isso pode soar mal para com a empresa. Lembrando que se está falando mal do emprego anterior, com certeza falará do atual futuramente.

Portanto — são detalhes que devem ser analisados durante uma entrevista de emprego. O intuito é ser aprovado com êxito; e para isso é necessário tomar uma série de cuidados com estes aspectos importantes acerca de uma candidatura.

Cuidado ao falar sobre o salário

Caso seja indagado acerca de dinheiro, tenha muito cuidado com as palavras que serão usadas. É necessário mostrar um certo equilíbrio entre este detalhe. Por mais que seja de suma importância para a vida do trabalhador; não é para ter exageros.

Portanto, estes exageros podem ser prejudiciais ao decorrer da entrevista; acarretando em problemas e prejudicando o bem-estar e possível contratação.

