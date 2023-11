Motorista que não ficar atento pode levar multa de R$ 880

No trânsito, é necessário ter bastante cuidado, para evitar acidentes envolvendo o condutor e terceiros e também para não cometer infrações, pois elas podem acarretar em multas pesadas e em certos casos, até mesmo o bloqueio permanente da Carteira Nacional de Habilitação. Portanto, fique atento e saiba como uma atitude que muitos têm pode ocasionar em uma multa de R$ 880.

O que pode causar a multa?

Por incrível que pareça, algo usado por muitos pode acarretar em uma grande multa. A saber, utilizar a carretinha no carro de passeio, pois segundo o artigo 96 do CTB, ao utilizar o item, o veículo passa a ser considerado um veículo pesado.

Entende-se por veículos pesados os ônibus e caminhões, portanto, ao utilizar a carretinha e ultrapassar a velocidade permitida, o condutor poderá receber uma multa que vai de R$ 130,16 até R$ 880,41. Além de receber pontos em sua carteira.

Por isso, é importante entender a descrição de cada veículo para saber se a categoria está enquadrada em leve ou pesado, pois a depender da classificação, a maneira como ele é fiscalizado pode mudar.

Categorias de veículos

Os veículos leves são aqueles que o peso bruto total é de até 3,5 mil kg, isto é, 3,5 toneladas. Eles são os ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e camioneta.

Já os veículos pesados são aqueles que o peso bruto seja superior a 3,5 mil kg, como ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, trator de rodas, caminhão, chassi-plataforma e vários outros veículos, além da combinação de veículos ou veículo leve levando outro veículo.

E a depender da vida em questão, há diferença das velocidades máximas permitidas por cada tipo de veículo. E caso na via tenha alguma diferença, é preciso haver placas especificando.

Evitando multas desnecessárias

Por isso, é de suma importância que o condutor esteja sempre atento às regras de trânsito e claro, as atualizações, assim, evita-se que ele receba multas de modo errado ou então, por desatenção dele próprio.

Além disso, dirigir sempre na velocidade da vida, é importante também, até mesmo, porque se a velocidade for superior a permitida, o condutor está colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros.

Outros pontos também devem ser observados, como o fato de dirigir com os pneus carecas ou então, dirigir no dia errado do rodízio, para cidades que adotam a estratégia. O uso de insulfilm para deixar os vidros escuros também podem acarretar em multas, portanto, sempre fique atento a todos os detalhes.

