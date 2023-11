Todos os anos os brasileiros ficam ansiosos para saberem os valores atualizados referentes ao salário mínimo. Neste ano de 2023 — o salário mínimo aumentou duas vezes. No início do ano e em maio. Entretanto — para 2024 tudo indica que haverá apenas um único aumento. O valor já está quase definido. Veja abaixo todos os detalhes.

Valor do salário mínimo para 2024 foi revelado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qual o valor do salário mínimo de 2024?

Trata-se de um mistério. Haja vista que as informações são extra oficiais. Mas de acordo com leis e diretrizes propostas pelos parlamentares; os valores adicionados não serão acima dos R$ 150. Em 2023 — o salário mínimo aumentou para R$ 1.302 e posteriormente para R$ 1.320. Entretanto — esta representação do aumento representou o aumento real do salário mínimo.

Logo, para 2024; tudo indica que também haverá o aumento real do salário mínimo. E de acordo com informações divulgadas por terceiros — o valor aumentado será de R$ 101. Totalizando R$ 1.421.

Portanto — este novo valor do salário mínimo representa um aumento significativo em comparação aos valores anteriores. Entretanto, o Governo está estudando novas maneiras de conseguirem medir o salário mínimo brasileiro.

Haja vista que os índices usados para medição nem sempre conseguem acompanhar a inflação; o que acaba reduzindo o poder de compra dos brasileiros. Situação preocupante, mas que está sendo desenvolvida por especialistas a fim de ser solucionada.

Leia mais: Pagar boleto com Pix: veja o passo a passo para fazer isso

O que muda com o novo salário mínimo?

Muitas coisas mudam a partir do momento que o salário mínimo sofre aumento. Haja vista que tudo depende de uma série de fatores técnicos; mas o salário mínimo representa muito mais do que o mínimo que todos os brasileiros devem receber.

Com a mudança do valor do salário mínimo, os repasses também aumentam. Isso representa que os aposentados e pensionistas passam a ganharem mais; que a margem de empréstimo consignado deles também aumenta.

Além disso — significa que os beneficiários do BPC recebem mais dinheiro. Mas outros produtos acabam sendo afetados diretamente; alguns planos funerários possuem como incidência o valor do salário mínimo.

Logo — acabam aumentando os valores. Bem como os repasses referentes ao Documento de Arrecadação do Simples Nacional; como a incidência é sobre o salário mínimo; acaba sofrendo aumento.

Ademais — é importante ressaltar que ainda não é um valor fixo, tudo indica que até o dia 1° de janeiro poderá sofrer alterações; para mais ou para menos. Lembrando que o novo salário mínimo deve entrar em vigor a partir da data descrita acima.

Veja mais sobre o assunto

Leia mais: Veja o que fazer para aumentar a velocidade da internet em casa; truque 100%