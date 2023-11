Todos os anos é muito nítido o alto gasto dos brasileiros na época natalina. É necessário ter um certo controle para evitar gastar mais do que se pode. Entretanto — a fim de conseguir captar recursos: é possível buscar algumas alternativas e conseguir obter um dinheiro extra até o Natal! Com alguns dos métodos abaixo: é possível obter até R$ 2 mil. Veja todos os detalhes abaixo.

Renda extra até o Natal R$ 2 mil no bolso | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Desapegue de algumas coisas

Há tempos que a OLX contribue para que os brasileiros consigam desapegarem de seus itens usados e ainda ganharem uma grana com isso. Através da plataforma e semelhantes, como o MarketPlace do Facebook — é possível vender os itens usados e conseguir um pouco de dinheiro com isso.

Dependendo do item; é possível conseguir valores muito altos. Ainda mais entrando em mercados mais específicos; como é o caso do mercado das moedas antigas — o popular mercado dos numismatas.

Faça dinheiro com seus talentos

É possível conseguir dinheiro através dos seus talentos próprios. Existem inúmeras plataformas online de Freelancer que permite a conexão entre clientes e prestadores de serviços. Desde a criação de um simples website — quanto o desenvolvimento de textos.

É uma maneira muito boa de conseguir obter mais recursos em pouco tempo. É importante ficar atento as diretrizes e meios de pagamentos de cada plataforma.

Trabalhe como entregador

O mundo do delivery é um dos que mais crescem hoje em dia. É possível trabalhar como entregador e conseguir uma boa renda extra. Haja vista que tudo depende do desempenho de cada motoboy. É necessário ter CNH e estar com a moto em dias; a fim de conseguir ser entregador de aplicativo de empresas como Ifood ou Aiqfome.

Venda doces baratos

A venda de doces é muito populares em todo o mundo. É possível vender doces e com isso obter um bom retorno financeiro. Haja vista que tudo depende da dedicação individual. Uma das melhores maneiras de conseguir uma renda extra é na venda de Mousse. É possível ter sabores variados; e os ingredientes são baratos e simples de serem unidos.

Por ser uma mistura saborosa; de leite condensado e creme de leite; com o adicional do suco em pó; é possível comprar produtos mais baratos sem perder a qualidade.

Indique aplicativos

É possível ganhar dinheiro indicando aplicativos. Tal como na época do TikTok, que os usuários ganhavam recompensas após determinadas quantidades de usuários se cadastrarem em seus respectivos links. O pagamento é feito através de carteiras digitais; o que acaba agilizando o processo.

É uma maneira simples de ganhar dinheiro, mas é importante pesquisar bem antes de começar divulgar qualquer link; todo cuidado é pouco.

