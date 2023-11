Há algum tempo o mercado dos numismatas tem sido alvo de grande atração por parte das pessoas. Por ser um mercado peculiar e distinto: é possível encontrar grandes raridades dentro do segmento. Trata-se do mercado que analisa moedas antigas; sendo um dos mercados mais atrativos do Brasil. Em constante crescimento, cada vez mais pessoas se interessam pelo mesmo. Veja como é possível vender uma simples moeda por R$ 500.

Como vender uma simples moedinha brasileira por R$ 500 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Por que algumas moedas são tão caras?

Trata-se de alguns critérios usados pelos especialistas. Uma moeda poderá valer mais do que sua grafia em sua face dependendo de alguns fatores. Como contexto histórico, estado de conservação ou erros em sua fabricação. Dependendo disso — seu valor poderá ser muito maior.

Moedas que foram produzidas em períodos históricos importantes possuem o valor muito mais elevado. Como é o caso das primeiras moedas que foram produzidas na transição do Real.

Outras moedas raras em razão do contexto histórico são oriundas das Olímpiadas no Brasil. Já há aquelas que são raras por erros em sua fabricação; moedas que possuem erros no ato de fabricação e acabam “vazando”; possuem valores surpreendentes.

Mas o que determina o valor da moeda independente de tudo, é o seu estado de conservação. Não adianta uma moeda estar dentro dos requisitos citados e estarem mal conservadas.

Afinal, que moeda é esta que vale tanto?

Existem uma série de moedas que valem muito dinheiro. Em nosso site há uma série de artigos indicando algumas moedas. Mas desta vez, a moeda citada é uma rara moeda de apenas 05 centavos. Ela possui um alto valor de compra; haja vista que é possível vendê-la por até R$ 1 mil.

Trata-se de uma moeda de 05 centavos do ano de 1995. Caso ela seja encontrada em boas condições; os numismatas fazem de tudo para consegui-la de volta. Haja vista que existem poucas unidades em perfeito estado de conservação no Brasil.

Trata-se de uma moeda que acabou marcando época, perto do período de transição entre as moedas brasileiros. Por este motivo — é considerado um tesouro nacional. Uma verdadeira relíquia brasileira.

Onde essas moedas podem ser vendidas?

A venda dessas moedas acontecem de inúmeras maneiras. Mas é bem comum que sejam comercializadas em comércios de leilões. Haja vista que nestes lugares os presentes estão dispostos a investirem bastante no itens que serão leiloados.

Haja vista que tudo depende de uma série de fatores, mas se baseia através da raridade do produto e estado de conservação do mesmo. Além disso, é possível realizar a venda dessas moedas através de marketplaces: como Shopee, Mercado Livre ou o MarketPlace do próprio Facebook.

Ademais — é importante ficar atento quanto aos valores praticados no mercado. A fim de não vender o item por menos do que ele vale. Afinal, todo cuidado é pouco.

