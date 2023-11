Quem tem esta moeda antiga em casa pode dar pulos de alegria

O mundo numismático está crescendo a cada dia que se passa e com isso, novas moedas e medalhas valiosas estão sendo reveladas, são itens baratos que no longo prazo, podem valer bastante dinheiro, como é o caso dos objetos que serão apresentados posteriormente. Para se ter noção, uma simples moeda do século passado, hoje pode valer até R$ 1.500, confira.

Confira a simples moeda que pode valer até R$ 1.500

Qual moeda é essa?

A moeda em questão faz parte de um momento histórico bastante importante, a saber, marca as primeiras moedas que circularam no Brasil e ficaram em circulação durante vários anos.

As moedas citadas tiveram uma grande importância no Brasil, pois na época que os colonizadores chegaram aqui, não haviam moedas, o comércio funcionava utilizando um sistema de “trocas”.

Dito isso, a moeda que pode valer tanto, é a moeda de 400 réis do ano de 1929, ela é uma das mais raras que há no acervo nacional. Com valores que podem ultrapassar os R$ 1.500.

Como identificar a moeda?

A moeda possui uma peculiaridade interessante, ela conta com 26 estrelas, que na época, representava as 26 unidades federativas do Brasil. Por conta disso, as décadas foram passando e ela tornou-se ainda mais rara e consequentemente valiosa.

Para identificar ela, confira algumas características:

Ela circulou no Brasil durante o período dos réis (1889-1935);

Foi fabricada na casa da moeda do Rio de Janeiro;

Possui um diâmetro de 30mm;

A borda da moeda é totalmente lisa.

Em seu anverso há um busto de mulher personificando a república;

Em seu anverso está escrito “República dos Estados Unidos do Brasil”.

Quanto vale esta moeda?

Caso você tenha esta moeda, pode comemorar bastante, se ela não tiver defeitos de fabricação ela pode valer bastante, de acordo com os catálogos de 2023 e os que entrarão em vigor em 2024:

MBC: R$ 20

SOBERBA: R$ 100

FLOR DE CUNHO: R$ 400

Mas em casos especiais, que é quando a moeda é certificada, ela pode valer bem mais, a saber, cerca de R$ 1.500. A peça é bastante valiosa, pois no período, houve uma tiragem baixa, segundo os dados, apenas 800 mil peças foram disponibilizadas.

Lembrando que uma moeda é tida como certificada quando é avaliada por grandes nomes do mercado, um bom exemplo é a Numismatic Garanty Company (NGC). Lembrando que nos dias atuais, é bem raro encontrar moedas certificadas e quando isso acontece, o valor de mercado aumenta bastante.

