Horóscopo: o que seu signo deve fazer nesta semana para se dar bem

Faltam menos de 40 dias para um novo ano chegar, no entanto o período ainda exigirá de muitas pessoas a resolução de conflitos e tomadas de decisões que podem impactar o seu futuro. Para os indecisos, ver o que o horóscopo prevê para o seu signo nesta última semana de novembro pode ajudar a mostrar a direção correta a se seguir. Acompanhe a leitura abaixo e saiba mais.

A semana do seu signo solar

Um ano está chegando ao fim para dar lugar a novas realidades na vida de cada ser humano, no entanto, as expectativas para conhecer o que o futuro nos reserva pode ser um pouco incômoda para os mais ansiosos, até mesmo no que se refere aos últimos dias ou meses de 2023.

Se este é o seu caso, continue a leitura, logo abaixo, e saiba o que os astros estão prevendo para o seu signo solar na última semana de novembro.

O sol em sagitário e a oportunidade de tomar decisões

Esta semana, o Sol em Sagitário permanece em conjunção com Marte e em quadratura com Saturno, proporcionando duas energias distintas. Essa configuração astrológica pode gerar tensão, autocobrança e um excesso de crítica.

No entanto, também oferece a oportunidade de auxiliar na tomada de decisões, potencialmente levando a resultados mais positivos. O crucial é direcionar essa energia com um senso crítico aguçado.

Vênus e os desafios nos relacionamentos

Vênus, por sua vez, mantém um bom aspecto com Mercúrio, mas entra em quadratura com Plutão, indicando um período desafiador nos relacionamentos.

Feridas e traumas podem emergir, acompanhados pelo medo da rejeição e da perda. Apesar disso, esses movimentos também facilitam o encerramento de situações e comportamentos prejudiciais.

Mercúrio em movimento e desafios na comunicação

Mercúrio, em aspecto favorável com Vênus e em oposição à Lua na metade da semana, sugere confusões e dificuldades para equilibrar a razão e as emoções. É importante notar que a forma como cada pessoa vivenciará essas energias depende da interação com seu Mapa Astral individual.

A previsão para os 12 signos na última semana de novembro

A seguir, entenda o que a astrologia prevê para cada um dos 12 signos do zodíaco.

Áries: nova fase e desafios afetivos

Após um período desafiador, os arianos entrarão em uma nova fase, batalhando pelos seus sonhos. No entanto, possíveis empecilhos podem surgir, proporcionando um senso de realidade e praticidade. No âmbito afetivo, é necessário atenção a situações desconfortáveis que conectam com medos e inseguranças.

Touro: cautela nos estudos e novos projetos

Taurinos devem ter cautela com a tendência de se cobrarem excessivamente e se deixarem levar pelo pessimismo. Cuidado ao iniciar novos projetos para evitar desequilíbrios energéticos. O período promete movimentação em estudos e viagens.

Gêmeos: desafios nas relações e equilíbrio interno

Desafios persistem para os geminianos nas relações, com tendência a críticas excessivas. A busca pelo equilíbrio interno é crucial para lidar com as dificuldades. O diálogo e a compreensão das limitações alheias são fundamentais.

Câncer: acolhimento e equilíbrio emocional

Cancerianos buscarão acolhimento nas relações seguras, enquanto a razão e as emoções entram em conflito. A agitação na rotina exige redução de atividades, priorização do essencial e paciência consigo mesmo.

Leão: agitação e cuidados com a saúde

Leão enfrentará uma fase agitada, com possíveis viagens e mudanças. Cuidado para não se confundir e tomar decisões sem clareza. Atente-se também a possíveis problemas respiratórios, buscando apoio em práticas espirituais.

Virgem: conflitos e reflexões

Os virginianos se voltarão para o interior, lidando com conflitos, críticas e cobranças. Maturidade é essencial para enfrentar as adversidades, reconhecendo potenciais e cuidando da saúde mental com práticas espirituais.

Libra: movimentação e conflitos nas relações

Librianos viverão uma fase movimentada, buscando atividades fora da rotina. Contudo, responsabilidades e bloqueios podem surgir. Conflitos entre decisões racionais e necessidades emocionais devem ser harmonizados.

Escorpião: organização prática e tensões financeiras

Escorpianos enfrentam uma fase importante para a organização prática da vida. Tensões financeiras podem surgir, exigindo paciência e atenção às decisões precipitadas. A criatividade está aguçada, mas cuidado com distrações.

Sagitário: excesso de energia pede mais foco

Sagitarianos lidam com o excesso de energia e entusiasmo, mas também com bloqueios. O desafio é manter os pés no chão, direcionar a energia com consciência e evitar o pessimismo. Cautela também nas questões financeiras.

Capricórnio: cuidado com decisões impulsivas

Capricornianos dedicam-se a reflexões internas, encerrando ciclos. Cuidado com decisões importantes no calor das emoções e atenção à energia pessoal, buscando suporte em práticas espirituais.

Aquário: novo ciclo e cautela com impulsividades

Aquarianos iniciam um novo ciclo, voltando-se para o coletivo. Cautela é necessária para evitar impulsos e atitudes arrogantes. A distração pode ser um desafio, exigindo a manutenção do senso de realidade.

Peixes: cuidado com limitações e desafios afetivos

Piscianos focam no futuro, carreira e conquistas. Apesar dos desafios, essas situações são oportunidades para amadurecimento e senso de realidade. No âmbito afetivo, atenção a obstáculos que podem ser superados com ajuda terapêutica.

