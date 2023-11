O WhatsApp é um dos aplicativos de comunicação mais populares do mundo. Através dele milhões de usuários conseguem se conectarem com outras pessoas. Além disso — nos últimos meses acabou se tornando uma verdadeira ferramenta de trabalho. Nesta última semana uma triste notícia foi confirmada pela Meta — empresa responsável pelo aplicativo. Veja abaixo todos os detalhes.

WhatsApp tem notícia ruim para quem gosta de muita liberdade | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia grande novidade

Esta grande novidade não é benéfica para todos os usuários. Por enquanto, afetando somente as contas pessoais — trata-se de uma alteração confirmada pela empresa. Todos os dias milhões de backups são feitos; no caso dos dispositivos Android, diretamente para o Google Drive.

Até então — os backups eram ilimitados. Mas após esta medida que será colocada em prática a partir deste mês de dezembro; os backups do WhatsApp serão direcionados diretamente para o Google Drive.

Portanto — este backup das contas pessoais do WhatsApp; irão preencher o espaço acumulado no Google Drive. Que de maneira gratuita, é de apenas 15GB. Logo — esta mudança irá impactar diretamente os usuários do WhatsApp.

Não será mais possível usar o backup do WhatsApp de maneira ilimitada. Esta medida é válida somente para os dispositivos Android.

Como isso afetará os usuários?

Os usuários serão afetados de maneira direta; aqueles que quiserem realizar backups adicionais — será necessário comprar mais espaço no Google Drive. Lembrando que é algo “barato”.

Todos os meses o Google oferece ofertas de meses gratuitos, etc. Portanto — trata-se de uma funcionalidade que será alterada para alguns usuários, mas que não deve impactar diretamente. Lembrando que é somente para os usuários de contas pessoais do WhatsApp.

Esta mudança irá ocorrer a partir deste próximo mês. Ainda no primeiro semestre de 2024; o Google Drive irá reduzir o espaço referente ao backup do WhatsApp nas contas do Google Drive.

30 dias antes da remoção, o WhatsApp notificará os usuários acerca das mudanças e alterações referentes ao backup.

Conheça os planos do Google Drive

O Google Drive possui planos para todo tipo de usuário. Podendo ser anual ou mensal. Os valores são acessíveis; diferentemente do que muitos imaginam, são preços bem acessíveis para a maioria dos usuários. Veja todos os planos em: one.google.com/about/plans.

Plano: 100GB

Valor: R$ 6,99

Valor: R$ 6,99 Plano: 200GB

Valor: R$ 10

Valor: R$ 10 Plano: 2TB

Valor: R$ 35

Lembrando que sempre há promoções do Google Drive. Portanto, por mais que estes sejam os valores dos planos; mas é possível assinar por menos durante alguns meses; e posteriormente começar a pagar os valores atualizados.

