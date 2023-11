Amazon em ritmo de Black Friday: estes produtos estão com bom desconto

Na última segunda-feira (6), a campanha “Esquenta Black Friday”, da Amazon, deu a largada para uma enorme variedade de produtos com descontos imperdíveis no site, antes mesmo da tão aguardada data que acontece no dia 24. Acompanhe a leitura a seguir e veja as melhores ofertas, logo abaixo.

Na última segunda-feira (6), a campanha “Esquenta Black Friday”, da Amazon, deu a largada para uma enorme variedade de produtos com descontos imperdíveis no site. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A hora do esquenta na Amazon

O aguardado Esquenta Black Friday da Amazon teve seu pontapé inicial na última segunda-feira (06), trazendo aos consumidores a oportunidade de explorar milhares de produtos em diversos segmentos, todos com descontos exclusivos.

A boa notícia para os clientes Prime é que o frete permanece gratuito para todas as compras, mantendo a comodidade habitual. Continue lendo, logo abaixo e saiba quais produtos merecem destaque nesta promoção especial do site.

Leia mais: Contrata-se: Amazon abre 1 mil vagas para trabalho temporário na Black Friday

Varejistas antecipam promoções para a Black Friday

Mas não é só a Amazon que aproveitou esse “aquece” da data mais esperada do ano pelos consumidores. Neste início de novembro, diversas varejistas já estão divulgando promoções relacionadas à tão esperada Black Friday, marcada para o final do mês.

Os consumidores agora podem aproveitar os descontos em suas compras, aquecendo o mercado para a grande data promocional.

Amazon: gigante do varejo ‘se empolga’ com ofertas em diversos produtos

A Amazon, como uma das maiores lojas de varejo do mundo, oferece uma vasta gama de produtos em diferentes categorias. Desde alimentos e bebidas até eletrônicos, a gigante do comércio proporciona aos consumidores diversas formas de pagamento, incluindo a opção de parcelamento em casos específicos.

No site da Amazon, os usuários podem explorar ofertas em categorias como Alimentos e Bebidas, Beleza, Brinquedos e Jogos, Casa, Cozinha, Eletrônicos, Games, Informática, Livros e Ebooks, Papelaria e Escritório, e Pet Shop. Além disso, é possível selecionar entre Novas Ofertas, Ofertas em Presentes ou Ofertas de Pequenos Negócios.

O custo do frete pode ser verificado logo abaixo de cada produto, sendo que para os clientes Prime, a maioria dos itens oferece frete grátis para todo o país.

Destaques entre os produtos com descontos

Confira alguns dos produtos que já estão com descontos neste Esquenta Black Friday da Amazon (clique no nome e acesse diretamente o link para comprar):

Estes são apenas alguns exemplos dos produtos com descontos nesta primeira fase do Esquenta Black Friday da Amazon. Dentro da plataforma, os usuários têm à disposição milhares de outras opções para explorar e aproveitar.

Dúvidas sobre ofertas antecipadas da Black Friday? Assista ao vídeo abaixo!

Leia também: 7 dicas para não se dar mal na Black Friday