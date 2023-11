Contrata-se: Amazon abre 1 mil vagas para trabalho temporário na Black Friday

Um dos maiores problemas que há no Brasil e em outros países do mundo, é a falta de emprego, a situação fica ainda mais crítica quando ocorrem crises financeiras ou sanitárias na região. Contudo, chegou a época que serve para equilibrar a situação de várias pessoas, trata-se da Black Friday e do natal, onde milhares de pessoas são contratadas de modo temporário para o momento onde as vendas encontram-se frenéticas e a Amazon está oferecendo 1000 vagas com início imediato, confira.

Amazon está contratando 1.000 pessoas neste mês, confira

Locais das vagas

É importante lembrar que todas as vagas são em caráter temporário, todavia, é possível que alguns funcionários possam ser efetivados, a depender da sua identificação com o trabalho e o desempenho conquistado durante o período citado. As vagas são para Minas Gerais.

Ao todo, serão 1000 vagas, todas para suprir a demanda que acaba sendo criada com o início da Black Friday e do natal e ano novo, períodos onde os brasileiros costumam realizar bastante compras, portanto, é importante ter novas pessoas para suprir as demandas.

Os trabalhadores temporários irão trabalhar na Estação de Entrega, que fica em Belo Horizonte e também no Centro de Distribuição, em Betim. Os interessados precisam ter o ensino médio completo.

Como concorrer às vagas?

Para concorrer às vagas, basta pesquisar pela empresa ID Logistics na plataforma de seleção gupy.io, ou então, ir presencialmente nos locais deixar o currículo. O cargo em questão é de Auxiliar Operacional tipo 1, lembrando que as oportunidades também são para pessoas PcD, os principais benefícios são:

Salário compatível ao pago no mercado;

Vale-alimentação;

Refeição no próprio local;

Fretado.

Lembrando que para ter um número maior de interessados, a empresa também está oferecendo transporte gratuito para várias cidades da região.

Criando um excelente currículo para concorrer às vagas do mercado

Para os jovens, sobretudo aqueles que ainda não trabalharam em empresas de grande expressão, ter um currículo repleto de cursos sempre é uma excelente métrica na hora de conseguir um novo emprego.

Além disso, agarrar oportunidades com essa que a Amazon está ofertando, é uma excelente maneira de iniciar a carreira profissional. Por exemplo, a atual líder de treinamento da empresa, começou a história dela na Amazon na operação da Black Friday em 2022.

Portanto, ao fazer um currículo, é importante sempre priorizar os cursos que foram feitos e as experiências profissionais que ocorreram na trajetória e sempre ser verdadeiro e sincero em cada palavra escrita.

