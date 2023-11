Novidade do INSS pega aposentados de surpresa

Os beneficiários do INSS precisam realizar todos os anos a prova de vida, para que o Governo saiba que de fato as pessoas estão vivas, já que há casos em que alguém pode entrar em óbito e por uma falha na comunicação, terceiros recebem os benefícios do falecido, lembrando que isso é proibido. E agora, para facilitar a vida dos beneficiários, a maneira como irá funcionar a prova de vida mudou, confira.

Confira a novidade inerente a prova de vida que surpreendeu a todos os beneficiários do INSS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

As atividades realizadas pelo titular serão rastreadas

Anteriormente, a prova de vida deveria ser feita de modo presencial, na agência bancária. E a maioria das pessoas só realizavam ela quando o benefício já havia sido bloqueado. Mas graças a portaria PRES/INSS n° 1.408 que foi publicada no dia 02 de fevereiro de 2022, bastante coisa mudou.

Agora, alguns outros atos irão ser considerados como prova de vida para os beneficiários, lembrando que o período para realizar a prova de vida, é do mês que o titular faz aniversário até o décimo mês subsequente.

Por exemplo, para uma pessoa que faz aniversário em fevereiro, ela terá até o mês de dezembro para realizar sua prova de vida. Caso isso não seja feito, uma “força tarefa” será feita pelo INSS e caso nada funcione, o benefício poderá ser cessado de modo permanente.

Quais as maneiras de realizar a prova de vida?

Agora, o INSS ficará responsável por realizar a verificação, desse modo, a autarquia poderá utilizar informações de órgãos parceiros para que a validação seja realizada, como:

Acesso ao aplicativo do Meu INSS onde o selo ouro esteja ativado;

Empréstimos consignados;

Atendimentos presenciais no INSS, SUS ou órgãos de trânsito;

Votação;

Declaração de Imposto de Renda.

Então, quando o titular realizar as ações citadas, o INSS irá comparar os dados e caso as ações sejam suficientes em relação a quantidade necessária de comprovações durante o ano, a prova de vida será feita com sucesso.

O que ocorre caso o beneficiário não realize a prova de vida?

Como citado, a prova de vida deve ser feita em até 10 meses após o mês de aniversário. Caso não seja realizado o procedimento, o titular ainda terá 60 dias para realizar a comprovação, se isso não for feito nos 30 dias restantes do prazo, o valor será suspenso e após 6 meses bloqueado de modo permanente.

Em caso de dúvidas sobre como realizar a verificação, basta acessar o aplicativo do Meu INSS ou discar 135. Embora não seja mais obrigado a realizar a prova de vida no banco, caso o titular queira, ainda é possível.

A mudança para que ela fosse realizada de forma “automática” é apenas uma maneira de facilitar a vida dos beneficiários.

