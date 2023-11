7 dicas para não se dar mal na Black Friday

A Black Friday começa apenas no final deste mês, entretanto, é comum que as empresas comecem os preparativos bem antes, para conseguir tirar o máximo proveito da época, onde os preços dos produtos despencam e a margem de lucro dos estabelecimentos diminui, lembrando que acaba valendo a pena por conta do volume de vendas. Todavia, é preciso ter bastante cuidado com os golpes, portanto, confira 7 dicas para não se dar mal nesta Black Friday

Melhores dicas para se dar bem na Black Friday | Imagem de Adam por Pixabay

Dicas importantes para a época

Ao realizar as compras, evite redes públicas, pois ao conectar o aparelho celular em novas redes, sobretudo, as que o usuário não possui total controle, pode ser que hackers consigam acesso ao aparelho da pessoa e roube várias informações sensíveis, que podem colocar em risco a vida financeira da pessoa.

Além disso, antes de concluir uma compra, verifique com bastante cuidado se o site em questão é protegido, basicamente, se ele possui um “cadeado” na URL, caso tenha, significa que os dados são “protegidos”.

Para a dica anterior, é possível “potencializá-la” com outra, a saber: não clicar em links suspeitos. Sempre priorize os links das próprias lojas e não promoções que recebe de estranhos.

Use e abuse da tecnologia

Outra maneira de conseguir se prevenir, é utilizando cartões virtuais, pois às vezes, uma compra até acontece com sucesso, mas através dela, os criminosos acabam clonando o cartão em questão. Por isso, a dica é sempre que realizar uma compra, efetuar o cancelamento do cartão em questão, para evitar golpes.

Também é preciso ativar a confirmação da compra em duas etapas, a confirmação pode ser feita por SMS, e-mail ou notificação push. Ao não reconhecer uma compra, basta afirmar que “não fui eu”.

Mas se mesmo realizando todas as ações aconteçam de uma compra ser realizada, a solução é realizar a contestação dela, basicamente, o usuário afirma que não efetuou a compra e após analisar o caso, o banco devolve o valor em dinheiro.

Planeje com cuidado

Por fim, ao realizar uma compra, principalmente as pontuais, sempre realize o planejamento bem antes do início da Black Friday, isso irá servir principalmente para que o consumidor consiga acompanhar a evolução dos valores de um determinado item.

Já que há lojas que acabam sendo espertas e quando está perto do período da Black Friday, ela aumenta o item, para na semana que de fato ocorre a Black Friday ela diminuir e “fingir” que houve uma redução.

Por isso, é de suma importância que o consumidor acompanhe de perto tudo sobre o item que deseja comprar, para evitar ser enganado.

