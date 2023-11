Empréstimo Nubank: qual é o truque para conseguir um

Você está precisando de dinheiro e ficou na dúvida se pode solicitar um empréstimo junto ao banco digital? Como correntista do Nubank, você tem a opção de solicitar um empréstimo de forma rápida e descomplicada.

O processo pode ser concluído em poucos minutos através do aplicativo do banco, disponível tanto para Android quanto para iOS (iPhone).

Você pode escolher o prazo de pagamento, de até 24 parcelas, e definir a data de início do pagamento antes de finalizar sua solicitação. A seguir, continue lendo para saber como contratar empréstimo do Nubank.

Empréstimo no Nubank: entenda como solicitar

O aplicativo exibe o valor mensal a ser pago, bem como os juros, que variam com base no valor do empréstimo e no número de parcelas escolhidas.

Além disso, se você transferir seu salário para o Nubank, poderá desfrutar de um desconto de 25% na taxa de juros ao solicitar um empréstimo pessoal.

É importante lembrar que a disponibilidade dessa função está sujeita à análise de crédito. No tutorial a seguir, você aprenderá passo a passo como simular e solicitar um empréstimo no Nubank.

Como solicitar um empréstimo no Nubank pelo celular

Passo 1: Abra o aplicativo Nubank. No menu com as opções de transações na tela inicial, deslize o dedo da direita para a esquerda até encontrar “Pegar emprestado”. Toque no ícone indicado e, em seguida, selecione uma das opções exibidas tocando em um título;

Passo 2: Toque em “Empréstimo pessoal” e, em seguida, em “Simular empréstimo”. Você pode ajustar o valor do empréstimo tocando no ícone de edição. Também é possível alterar a data da primeira parcela e escolher o número de parcelas tocando na seta;

Passo 3: Toque no número de parcelas escolhidas e, em seguida, selecione “Escolher”. O aplicativo mostrará o valor total a ser pago, incluindo os juros. Após verificar, toque na seta;

Passo 4: Agora, toque em “Contratar empréstimo”. Em seguida, role a tela para baixo e selecione “Confirmar contratação”;

Passo 5: Para concluir o processo, toque na primeira caixa e insira sua senha usando o teclado exibido na tela do celular. Após fazer isso, toque no ícone de confirmação para finalizar a ação.

Nubank lança cartão Virtual de curta duração

Recentemente, o Nubank lançou um cartão de crédito virtual temporário, com um prazo de validade de 24 horas. Esta inovação tem como seu principal objetivo reforçar a segurança dos seus clientes. Gradualmente, nos próximos meses, essa opção estará disponível para todos os usuários.

O cartão virtual temporário oferece um limite de crédito e opções de parcelamento idênticos aos do cartão principal, permitindo o seu uso em compras online em sites e aplicativos.

Como opera o cartão temporário do Nubank?

Os gastos realizados com o cartão temporário são agrupados na mesma fatura juntamente com as compras efetuadas com os demais cartões, e o cliente pode verificar o tempo restante para utilizar essa versão de curta duração na tela de gerenciamento de cartões no aplicativo.

Após o vencimento do prazo, o cartão temporário é automaticamente excluído, e o usuário recebe uma notificação a respeito dessa ação.

A criação do cartão virtual é instantânea, o que torna essa opção ainda mais ágil e conveniente. Assim, basta copiar os dados do cartão temporário para fazer uso, mantendo preservadas as informações bancárias do cartão principal.

É relevante destacar que esse cartão virtual não é compatível com carteiras digitais e não é recomendado para compras recorrentes, uma vez que expira após 24 horas, resultando na negação de quaisquer tentativas de compra após esse período.

