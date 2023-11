Nubank lança novo aplicativo? Confira o que tem de diferente

Com o intuito de tornar a experiência de seus clientes sempre mais prática e atrativa, a fintech Nubank anunciou que o tradicional aplicativo do “roxinho” passou por algumas mudanças e, principalmente, no que diz respeito à área reservada aos correntistas premium do Ultravioleta, novidades já podem ser percebidas. Continue a leitura abaixo e saiba todos os detalhes sobre o que há de novo no app.

Nubank anuncia mudanças no aplicativo da instituição, implementando melhorias em funções da categoria premium Ultravioleta. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Os poderes do ultravioleta

Quando você realmente precisa, sabe que os detalhes fazem toda a diferença, principalmente quando se trata de lidar com uma instituição bancária.

A sensação de que tudo poderia ser aprimorado é constante, mesmo nos momentos em que um problema é solucionado. O Nubank compreende essa realidade.

Por essa razão, a fintech lançou o Nubank Ultravioleta, uma curadoria de benefícios e soluções exclusivas projetadas para abordar questões que, embora possam passar despercebidas, impactam o seu cotidiano.

Acompanhe a leitura a seguir e entenda todas as vantagem em ser um cliente premium da Nubank.

Leia mais: Como você pode ganhar R$ 200 mil com o Nubank

Nubank muda visual do app para melhorar experiência do usuário

Para apresentar nossa curadoria e garantir que o acesso a ela seja descomplicado e rápido, também reformulamos a experiência no aplicativo, proporcionando uma nova interface especialmente para os clientes Ultravioleta.

Ao abrir o aplicativo, é notável a mudança imediatamente, com a mesma cor do cartão Ultravioleta predominando na interface. A nova experiência inclui seções exclusivas, tais como “Meus Benefícios Ultravioleta”, “Espaço Família” e a “Central de Proteção”, que reúnem em um só local tudo o que o Ultravioleta oferece.

Confira as principais alterações, logo abaixo.

As novidades do app para clientes Ultravioleta

A experiência para clientes Ultravioleta dentro do aplicativo mantém sua simplicidade e praticidade, como já era. Todos os recursos permanecem nos mesmos lugares, e os fluxos de uso seguem inalterados. Assim, na tela inicial, os clientes Ultravioleta podem continuar acessando seu saldo, realizar pagamentos e transferências.

A diferença notável é que a nova experiência, além de adotar a tonalidade mais escura do Ultravioleta, oferece áreas exclusivas para os clientes Ultravioleta:

Meus benefícios Ultravioleta: Esta seção reúne todos os benefícios disponíveis para os clientes Ultravioleta, incluindo cashback, seguros e parcerias. Tudo isso para que os clientes conheçam plenamente seus direitos e saibam como aproveitá-los da melhor maneira;



Esta seção reúne todos os benefícios disponíveis para os clientes Ultravioleta, incluindo cashback, seguros e parcerias. Tudo isso para que os clientes conheçam plenamente seus direitos e saibam como aproveitá-los da melhor maneira; Espaço Família: Uma área do aplicativo exclusiva para reunir as pessoas queridas, pois se você é Ultravioleta, sua família também pode ser. É possível adicionar até quatro pessoas a esta seção do aplicativo, garantindo que todos tenham acesso aos benefícios exclusivos do Ultravioleta;



Uma área do aplicativo exclusiva para reunir as pessoas queridas, pois se você é Ultravioleta, sua família também pode ser. É possível adicionar até quatro pessoas a esta seção do aplicativo, garantindo que todos tenham acesso aos benefícios exclusivos do Ultravioleta; Central de proteção: Essa seção abriga todas as ferramentas e serviços criados para reforçar ainda mais a segurança dos clientes Ultravioleta. O objetivo é permitir que os clientes acessem soluções de segurança de maneira simples e ágil em um único local, proporcionando mais tempo para desfrutar da vida sem preocupações;



Essa seção abriga todas as ferramentas e serviços criados para reforçar ainda mais a segurança dos clientes Ultravioleta. O objetivo é permitir que os clientes acessem soluções de segurança de maneira simples e ágil em um único local, proporcionando mais tempo para desfrutar da vida sem preocupações; Área de atendimento exclusivo: Esta área oferece acesso direto ao atendimento exclusivo para os clientes Nubank Ultravioleta, garantindo um atendimento 100% humano. Reconhecemos que nossas soluções são digitais, mas entendemos a importância de ser atendido por uma pessoa confiável que resolva os problemas no primeiro contato, sem respostas automáticas ou predefinidas.

Na tela inicial do aplicativo, o cliente encontra atalhos para a Central de Proteção e para o Atendimento Ultravioleta. A área “Meus Benefícios Ultravioleta” pode ser acessada por meio do botão “Cashback e Benefícios” ou ao clicar no perfil e, em seguida, em “Ultravioleta”.

Quem pode acessar a nova experiência Ultravioleta?

Apenas os clientes Ultravioleta têm acesso à nova experiência. Não é necessário cumprir uma renda mínima, mas sim passar por uma análise de crédito, semelhante àquela realizada para a obtenção do nosso cartão Black.

Essa análise ocorre automaticamente durante o cadastro de novos clientes no Nubank e é realizada mensalmente para os atuais detentores do nosso cartão roxinho.

Se você for elegível para se tornar um cliente Ultravioleta, receberá uma comunicação dentro do próprio aplicativo. A partir desse ponto, basta seguir as instruções no aplicativo para ativar o Nubank Ultravioleta.

O Nubank Ultravioleta é isento de mensalidade para:

Clientes que gastam acima de R$ 5 mil na função crédito até o fechamento da fatura;

E/ou que possuem R$ 50 mil guardados ou investidos no Nubank e/ou na NuInvest.

Para os demais casos, o Nubank Ultravioleta tem um custo mensal de R$ 49.

Não é preciso baixar outro aplicativo

Não há a necessidade de baixar um aplicativo adicional nem de realizar qualquer ação, pois a atualização do aplicativo para os clientes Ultravioleta será automática.

Curioso sobre os benefícios do Ultravioleta Nubank? Assista ao vídeo abaixo!

Leia também: Nubank: passo a passo para conseguir aumento de limite hoje