É possível se aposentar com as regras antigas do INSS? Sim! veja como

Conseguir a aposentadoria é a meta de vários trabalhadores, tanto que eles são obrigados a contribuir com o INSS desde que entram no mercado de trabalho. Todavia, há alguns anos, algumas regras inerentes à aposentadoria mudaram e com isso, necessitará de um tempo maior de trabalho e contribuição para os trabalhadores obterem o benefício. Mas a grande dúvida dos brasileiros, é se há como se aposentar utilizando as regras antigas da Previdência Social, saiba a resposta.

Saiba todo de como se aposentar utilizando as regras antigas do INSS | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Conheça sua jornada de trabalho

Claro que a maior preocupação, é dos trabalhadores que estavam perto de conseguir a aposentadoria, todavia não conseguiram mais por conta da reforma. Mas há algumas pessoas que na época da reforma, já poderiam se aposentar mas não entraram com o processo, elas ainda conseguem utilizar as antigas regras, já que possuem o direito adquirido.

Então, é necessário realizar a conta do período de trabalho e de contribuição, desde que iniciou no mercado de trabalho até a reforma da previdência, que ocorreu no dia 13/11/2019. Se na data em questão, o trabalhador já tivesse cumprido as regras para se aposentar, ele poderia recorrer.

Lembrando que no Brasil há duas maneiras de efetuar o cálculo da aposentadoria, mas qualquer um dos dois, sempre será mais benéfico do que o atual cálculo vigente.

Revise a contagem do INSS

Infelizmente, é bem comum que os trabalhadores não saibam quando vão se aposentar, pois acabam se perdendo no cálculo do período de contribuição e do período de trabalho. E como as leis vigentes acabam atrapalhando a interpretação de quem não possui tanta experiência na leitura da lei seca, elas acabam não entendendo.

Mas o principal problema encontra-se no momento de ir ao INSS solicitar o cálculo do período que falta para se aposentar, já que a autarquia costuma não considerar alguns empregos como especiais, os principais casos são:

Empregos na área da saúde, o período deve ser considerado de forma especial;

Trabalho que expõe o trabalhador a certos riscos, o período deve ser considerado de forma especial;

Trabalho sem carteira assinada, como autônomo e o recebimento de auxílio-doença, quando foi intercalado com períodos de contribuição.

O que fazer para resolver?

Como citado, as dicas são válidas, mas há alguns casos que somente na justiça é possível conseguir que o INSS reconheça o período trabalhado para entrar no cálculo da aposentadoria.

É importante que o segurado vá em busca dos seus direitos, caso contrário, poderá precisar trabalhar bem mais do que de fato seria necessário de início.

A melhor maneira de conseguir a revisão, é através da via judicial, para isso, é interessante que o segurado procure um advogado especialista no assunto para auxiliar durante todo o processo.

