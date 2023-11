Uma discussão entre casais, um desentendimento com amigos de longa data ou com alguém que você acabou de conhecer. Muitas dessas desavenças são resolvidas à distância atualmente, como por exemplo bloqueando o recém desafeto das redes sociais, seja do WhatsApp, Instagram, etc. Mas qual truque para descobrir se isso de fato aconteceu? Se você suspeita que um de seus contatos bloqueou você no WhatsApp, confira logo a seguir os passos para comprovar as suas suspeitas.

Truque revela se alguém te bloqueou no WhatsApp; aprenda. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

A dúvida de muitos

O WhatsApp, a plataforma de mensagens mais famosa do mundo, transformou a nossa forma de nos comunicarmos.

Entretanto, em certos momentos, nos deparamos com a desconfortável situação de não conseguir estabelecer contato com alguém na plataforma, seja amigo, namorada(o) ou alguém que você acabou de conhecer. A primeira pergunta que virá a cabeça é unânime: será que fui bloqueado no WhatsApp?

Embora não haja uma fórmula mágica para confirmar tal bloqueio, alguns indícios podem apontar nessa direção. Siga a leitura abaixo e entenda melhor.

Leia mais: Código 107 no WhatsApp não deve ser ignorado; veja o que é

Como identificar um possível bloqueio no WhatsApp?

1. Status de conexão

Um dos primeiros sinais de que alguém optou por bloquear você no WhatsApp é a ausência do status de conexão ou da última vez em que a pessoa esteve online. O WhatsApp zela pela privacidade de seus usuários, e essa medida visa proteger tais informações.

2. Foto de perfil

Outra pista reveladora é a impossibilidade de visualizar atualizações na foto de perfil da pessoa que supostamente o bloqueou. Isso se alinha com a política de privacidade do WhatsApp, elaborada para resguardar os dados do usuário.

3. Verificação de entrega

Ao enviar uma mensagem para alguém que o bloqueou, você notará apenas uma marca de verificação ao lado da mensagem, indicando que a mensagem foi enviada, mas não entregue. O WhatsApp impede a entrega da mensagem ao contato bloqueado, explicando a singularidade dessas marcas de verificação.

4. Chamadas não completadas

Quando você tenta realizar uma chamada para alguém que o bloqueou, a chamada não será completada. O WhatsApp bloqueia a conexão da chamada, o que constitui um claro indício de bloqueio.

É importante deixar claro que esses sinais não são uma prova indiscutível de que você foi bloqueado. Outros motivos podem explicar a aparição desses indícios, como a desativação do status de conexão ou problemas com a conexão de internet.

Ainda assim, se você perceber vários desses sinais no mesmo contato, é bastante provável que tenha sido bloqueado.

Reflexão sem bloqueios

Embora não exista um método infalível para confirmar um bloqueio no WhatsApp, esses indícios podem auxiliar na compreensão da situação.

É fundamental manter uma comunicação aberta e respeitosa em suas interações digitais. Lembre-se de que o respeito pela privacidade alheia é essencial no mundo virtual.

Caso você ainda tenha dúvidas sobre alguma estratégia que mostre se você foi bloqueado ou não na plataforma, assista o vídeo abaixo.

Leia também: WhatsApp agora tem idade mínima para usar? Veja qual é