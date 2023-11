Dinheiro extra: aplicativos que ainda funcionam para isso

Em meio a constante instabilidade econômica não apenas no Brasil como no mundo, diversas áreas profissionais são afetadas, resultando em baixa remuneração e até mesmo poucas ofertas de vagas. Diante de tantas incertezas para garantir o dinheiro necessário para nosso sustento, muitos recorrem a estratégias para garantir renda extra, e dentro da era digital existem diversas oportunidades para ganhar um dinheiro a mais ou até mesmo transformar isso em sua principal fonte de renda. Siga a leitura e saiba mais.

Conheça oito aplicativos que podem ajudar você a garantir um dinheiro extra de maneira simples e prática. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Renda para o final do ano

Em tempos de incerteza econômica, a busca por maneiras de aumentar a renda nunca foi tão considerada pelos brasileiros. Mesmo após o fim, a pandemia global continua a impactar a economia, tornando necessário explorar alternativas para complementar o orçamento.

Felizmente, a era da internet e dos smartphones abriu portas para uma variedade de oportunidades de ganhar dinheiro extra, e até mesmo transformar isso em uma fonte de renda principal para muitos ao redor do mundo. A seguir, conheça oito aplicativos que tornarão essa renda extra possível.

Leia mais: Renda extra para o Natal: 8 boas ideias para lucrar em 2023

Os 8 melhores aplicativos para impulsionar sua renda

Aplicativos, ferramentas digitais que se tornaram parte integrante de nossas vidas, desempenham um papel fundamental nesse cenário. Eles oferecem diversas possibilidades para ganhar dinheiro e ampliar suas fontes de renda.

No entanto, é fundamental manter a cautela, pois nem todas as ofertas são confiáveis. Evitar esquemas de pirâmide financeira e escolher cuidadosamente onde investir seu tempo e recursos é fundamental.

A seguir, exemplificamos uma seleção dos melhores aplicativos disponíveis para ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo. E o melhor, tudo o que você precisa é de um smartphone e acesso à internet.

1. Shopify

Se o seu sonho é abrir uma loja virtual, o Shopify pode torná-lo realidade de forma rápida e prática. Neste aplicativo, você pode ter um domínio próprio, vender seus produtos e serviços, gerenciar pedidos, preços, descrições, fotos e muito mais.

Além disso, você pode se comunicar diretamente com seus clientes, realizar campanhas de marketing e anunciar promoções de sua loja.

O Shopify oferece 14 dias grátis de uso de sua plataforma, e depois disso, você pode escolher entre assinaturas que variam de US$ 29 a US$ 299 por mês. A flexibilidade de trocar ou cancelar seu plano a qualquer momento é uma vantagem.

2. Méliuz

Para os amantes de compras que adoram receber cashback, o Méliuz se tornará seu grande aliado.

Este aplicativo tem parcerias com diversas lojas e oferece não apenas dinheiro de volta, mas também cupons de desconto em estabelecimentos populares, como Amazon, Americanas e Casas Bahia, entre outros. Além disso, você pode utilizar o cartão de crédito oferecido pelo aplicativo em suas compras.

3. 99Freelas

Se você deseja aumentar a quantidade de trabalhos freelancers que pega no mercado, o 99Freelas é uma ótima opção. Ao criar uma conta neste aplicativo, você pode informar que tipo de trabalho realiza, suas habilidades e experiências.

Com isso, o aplicativo irá recomendar você para usuários que buscam por esses serviços. Cada acordo fechado envolve uma porcentagem que o aplicativo retém (5% a 20%). No entanto, à medida que você aumenta a quantidade de serviços prestados, seus ganhos mensais podem crescer.

O 99Freelas ainda oferece recomendações de preço para aqueles que estão começando e têm dúvidas sobre quanto cobrar por um serviço.

4. Fiverr

Outra excelente opção para freelancers é o Fiverr, um dos aplicativos mais populares para oferecer e encontrar trabalhos específicos. Com mais de 200 categorias, você pode vender qualquer serviço. O aplicativo não cobra taxas de inscrição ou adesão, mas retém 20% do valor obtido a cada trabalho realizado.

5. Eduzz

Se você pretende criar e vender cursos online, a Eduzz é o lugar ideal para alavancar suas vendas. Através do aplicativo, você pode disponibilizar seus cursos gravados, acompanhar o volume de vendas, gerenciar afiliados e realizar outras tarefas de gestão.

Além disso, é possível se cadastrar como afiliado para vender o curso de outros usuários e ganhar comissões a cada venda realizada.

6. Google Opinion Rewards

Para aqueles que gostam de avaliar produtos e serviços, o Google Opinion Rewards é uma ótima fonte de renda extra.

Basta criar uma conta e preencher seus dados, e o aplicativo enviará uma pesquisa por semana que você pode responder. Como recompensa, você ganhará dinheiro ou créditos na Google Play Store pelos serviços prestados.

7. PiniOn

Outra opção para quem deseja avaliar produtos e receber por isso é o PiniOn. Neste aplicativo, você receberá missões que envolvem fotografar locais e produtos específicos, além de dar sua opinião sobre eles.

Cada missão cumprida gera uma remuneração, e à medida que você completa missões, mais oportunidades de ganhos se desbloqueiam.

8. Foap

Seja você um fotógrafo profissional ou alguém que tira fotos e grava vídeos por hobby, o Foap pode ser uma ótima fonte de renda. Funciona como uma vitrine virtual onde você pode disponibilizar seu conteúdo e encontrar compradores.

No entanto, o aplicativo cobra uma taxa de 50% do valor de cada venda, e para receber sua parte, é necessário usar uma conta no PayPal.

Se interessou por esta oportunidade de um graninha extra no seu orçamento? Assista ao vídeo abaixo e conheça mais alguns apps que poderão te ajudar a complementar sua renda!

Leia também: Dinheiro extra disponível no Pis/Pasep; estas pessoas podem receber