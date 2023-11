Todos os dias milhares de linguagens são criadas de maneira informal. O intuito é facilitar cada vez mais a comunicação entre os usuários. Logo — expressões comuns são simplificadas em poucas letras e até mesmo emoji. Bem como a expressão “Tmj” para descrever um “Tchau, até logo ou até mesmo pode contar comigo”. Surgiu uma nova expressão: o código 107. Saiba o seu significado e como usar.

Código 107 no WhatsApp não deve ser ignorado; veja o que é | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Afinal, o que é este código 107 no WhatsApp?

Este código viralizou no TikTok e logo depois no WhatsApp. É usado pelos jovens em grande maioria que usam as redes sociais para representar uma espécie de saudades de uma pessoa ou de algo.

Entenda bem — o código representa uma maneira de simbolizar o desejo de alguém voltar, reaparecer, etc. Isto é — na vida ou ambiente familiar de determinada pessoa. Não é raro encontrar mensagens do tipo: “Espero vê-lo novamente, 107”.

Logo, representa uma maneira de enfatizar a saudade de alguém. portanto, não é simplesmente um código numérico, mas uma maneira de representar carinho por pessoas próximas que estão distante e até mesmo familiares que há tempos não se comunicam.

Portanto, é importante ter cuidado com este código. Caso receba da parte de uma pessoa — significa que aquela pessoa está demonstrando carinho e espera manter contato novamente ou que sente muito a sua falta.

É um código que não deve temer a ninguém, mas é mercado por sinais de saudades e o desejo de interação/comunicação entre terceiros.

Leia mais: WhatsApp agora tem idade mínima para usar? Veja qual é

Como usar o código corretamente?

Este código pode ser usado por qualquer usuário do WhatsApp, TikTok e até mesmo outras redes sociais. Para ser usado corretamente deve estar dentro dos seguintes padrões de mensagem:

Demonstração de carinho;

Demonstração de afeto;

Demonstração de saudades;

Demonstração de reencontros.

Portanto, neste sentido poderá ser usado o código 107 no fim da frase a fim de demonstrar de maneira muito mais intensa o desejo de reencontrar a pessoa e demonstrar um profundo carinho por ambos. Veja alguns exemplos:

Demonstrando carinho: “Olá, tudo bem? Gosto muito de você, espero que esteja bem, 107”.

Demonstração de afeto: “Você saiu ontem e nem conseguimos nos falar, 107”.

Demonstração de saudades: “Hoje lembrei da época de escola nas provas de matemática, 107”.

Demonstração de reencontros: “Hoje vou passar pela sua rua, bora se ver? 107”.

Portanto, são exemplos práticos que podem ser levados em consideração a fim de conseguir obter mais e mais clareza quanto aos respectivos sentimentos acima.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Foi mal no Enem? Confira o que fazer no 2º dia de prova