Foi mal no Enem? Confira o que fazer no 2º dia de prova

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já passou. Enquanto alguns estudantes já estão otimistas por conta do desempenho inicial, outros se encontram com ânimos aflorados pela proximidade da segunda e última etapa de exames. Mas o que fazer para que a ansiedade não atrapalhe o seu desempenho nas provas do próximo domingo (12)? Continue a leitura abaixo e saiba as dicas, de acordo com especialistas da área.

Sua chance de se redimir

Após realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 no último domingo (5), muitos estudantes podem se encontrar em um estado de apreensão sobre seu desempenho na primeira etapa.

No entanto, é fundamental manter o foco, pois no próximo domingo (12) é a vez das provas de matemática e ciências da natureza. Acompanhe a leitura abaixo e conheça as principais dicas para se preparar de forma eficaz.

As melhores dicas para o segundo dia de provas do Enem

De acordo com educadoras ouvidas pelo G1, é crucial manter a calma e entender que não é possível avaliar o resultado da prova unicamente com base na quantidade de respostas corretas.

Isso se deve ao método de correção adotado no Enem, conhecido como Teoria de Resposta ao Item (TRI), que busca priorizar a coerência no desempenho dos candidatos.

Sendo assim, a nota final não é simplesmente a soma dos acertos, e a complexidade das questões desempenha um papel significativo na avaliação.

Número de acertos não é garantia de nota ruim no Enem

A atitude mais apropriada é manter o foco e esforçar-se ao máximo. Mesmo que o resultado esperado não seja alcançado, o estudante sairá fortalecido e mais independente.

Catarina Vasconcelos, coordenadora de Inglês do Colégio Qi, ressalta que é possível que o aluno saia da prova desanimado, mas isso não significa necessariamente que seu desempenho tenha sido ruim.

A CEO da edtech TRIEduc, Juliana Miranda, concorda e enfatiza que não se pode determinar o desempenho na prova com base apenas na quantidade de questões corretamente respondidas.

Ela afirma que é impossível um aluno saber se foi bem ou mal apenas contando a quantidade de questões que respondeu corretamente, pois as notas finais do exame são calculadas pela Teoria de Resposta ao Item.

Nesse modelo de correção, as questões recebem pontuações diferentes de acordo com sua dificuldade, tornando a avaliação mais precisa, porém menos previsível. Portanto, as especialistas recomendam que os estudantes mantenham a concentração e evitem ceder à ansiedade.

Manter o ritmo de estudos é a chave

Catarina aconselha que os estudantes tenham em mente que o Enem ainda não acabou e que a segunda etapa, que é tão importante quanto a primeira. Então, os alunos devem focar no que está por vir.

Para isso, é sugerido que os alunos mantenham o ritmo de estudos da primeira fase, frequentem as aulas normalmente, estejam atentos às dicas dos professores para as matérias da segunda etapa e façam revisões das disciplinas do segundo dia.

Além disso, é aconselhável que os estudantes dediquem um pouco mais de tempo à disciplina na qual enfrentam maior dificuldade e aproveitem a semana para tirar dúvidas, de acordo com a coordenadora.

Descanso para melhorar o desempenho

Antes de encarar a última etapa do Enem, é indispensável reservar um tempo para relaxar e cuidar do bem-estar. É necessário que o aluno descanse e participe de atividades prazerosas para lidar com a ansiedade. Algumas orientações das especialistas incluem:

Afaste-se das redes sociais: Evitar o bombardeio de informações e distrações das redes sociais pode ajudar a manter o foco nos estudos e no exame;



Evitar o bombardeio de informações e distrações das redes sociais pode ajudar a manter o foco nos estudos e no exame; Evite comentários dos outros candidatos: Não se deixar influenciar pelos comentários de outros candidatos sobre o primeiro dia de prova, pois cada experiência é única;



Não se deixar influenciar pelos comentários de outros candidatos sobre o primeiro dia de prova, pois cada experiência é única; Fuja de conflitos: Evitar conflitos e manter-se em um ambiente tranquilo contribui para a concentração e o equilíbrio emocional;



Evitar conflitos e manter-se em um ambiente tranquilo contribui para a concentração e o equilíbrio emocional; Companhia que eleva o ânimo: Passar o tempo com pessoas que o deixem feliz e confortável pode contribuir para reduzir o estresse;



Passar o tempo com pessoas que o deixem feliz e confortável pode contribuir para reduzir o estresse; Atividades físicas leves: Praticar atividades físicas leves ajuda a relaxar e liberar endorfinas, melhorando o estado de ânimo;



Praticar atividades físicas leves ajuda a relaxar e liberar endorfinas, melhorando o estado de ânimo; Alimentação habitual: Manter a dieta habitual é importante para garantir que o corpo esteja bem nutrido e energizado;



Manter a dieta habitual é importante para garantir que o corpo esteja bem nutrido e energizado; Acessar conteúdos variados: Explorar assuntos que não estão incluídos no exame pode proporcionar um intervalo e ativar a criatividade.

O segredo por trás do equilíbrio

Essas estratégias podem auxiliar os estudantes a se concentrarem melhor e a obterem um desempenho mais satisfatório no dia do exame. É fundamental lembrar que o equilíbrio entre o estudo e o autocuidado é essencial para enfrentar a segunda etapa do Enem com confiança.

