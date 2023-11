Aviso: benefício do CadÚnico não será pago neste mês; veja qual

Os repasses do maior programa de transferência de renda do governo têm início confirmado para o dia 17 deste mês, e o benefício chegará às contas dos inscritos no CadÚnico diretamente em suas contas sociais no aplicativo Caixa Tem. Entretanto, é importante ressaltar que um benefício adicional não será pago neste mês de novembro. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre o auxílio que não cairá em sua conta.

Beneficiários do Bolsa Família não receberão auxílio para a compra do botijão de gás em novembro. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Dinheiro a menos em novembro

A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova rodada de pagamentos para os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que são beneficiários do Bolsa Família.

Os repasses têm início no dia 17 e chegarão às contas dos beneficiários diretamente em suas contas sociais no aplicativo Caixa Tem. Entretanto, é importante ressaltar que um benefício extra não estará disponível nesta rodada. Continue a leitura e entenda o porquê.

Leia mais: Bolsa Família: governo divulga calendário de novembro; terá adiantamento?

Redução nos depósitos de novembro para beneficiários do Auxílio Gás

As famílias que têm direito tanto ao Bolsa Família quanto ao Auxílio Gás notarão uma redução nos depósitos de novembro, visto que o Auxílio Gás não será repassado neste mês.

A razão para isso é que esse benefício é pago a cada dois meses, e como houve um repasse em outubro, o próximo pagamento só ocorrerá em dezembro.

Auxílio Gás segue o calendário do Bolsa Família

Os repasses do Auxílio Gás seguem o calendário do Bolsa Família, o que significa que os valores são liberados simultaneamente para as famílias atendidas por ambos os programas.

Esse benefício cobre o valor integral do botijão de gás, conforme determinado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em outubro, o auxílio para a compra do gás de cozinha foi depositado no valor de R$ 106, no entanto, não é possível confirmar se o valor se manterá o mesmo em dezembro.

Confira, logo abaixo, o calendário de repasses do Bolsa Família para este mês.

Benefícios assegurados para os inscritos no CadÚnico

Além do Bolsa Família e do Auxílio Gás, os beneficiários do Cadastro Único têm acesso a uma série de programas sociais, tais como:

• Carteira do Idoso;

• Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda;

• Telefone Popular;

• BPC – Benefício de Prestação Continuada;

• Tarifa Social de Energia Elétrica;

• Minha Casa, Minha Vida;

• Identidade Jovem (ID Jovem);

• Gratuidade na inscrição do Enem;

• Programas Cisternas;

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

• Água para Todos;

• Bolsa Verde (Programa que apoia à conservação ambiental);

• Carta Social;

• Serviços Assistenciais;

• Programa Brasil Alfabetizado;

• Gratuidade em inscrição para Concursos Públicos;

• Crédito Instalação;

• Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural;

• Programa Nacional de Reforma Agrária;

• Programa Nacional de Crédito Fundiário;

• Bolsa Estiagem.

Esses programas representam um importante suporte para as famílias inscritas no CadÚnico, fornecendo uma rede de segurança social abrangente para garantir seu bem-estar e qualidade de vida.

Mas afinal, quais os requisitos para receber o auxílio gás e por que nem todos os cadastrados recebem? Saiba essas e outras respostas no vídeo abaixo.

Leia também: Novembro: Bolsa Família em novembro vem com novas regras