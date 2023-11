Android remove 12 apps populares; veja quais

No mundo moderno, o celular tornou-se o “melhor amigo do homem”, praticamente. Com ele, é possível fazer várias coisas, tanto que as pessoas reúnem em um só lugar, várias áreas de suas vidas, como finanças, educação e trabalho. Contudo, há um grande risco nisso: o aparelho ser infectado por vírus e tudo isso ser perdido. Para evitar o problema, 12 aplicativos famosos foram retirados dos aparelhos Android, confira.

Google remove vários aplicativos do android, saiba quais | Imagem de Pexels por Pixabay

Como os aplicativos foram escolhidos?

A descoberta iniciou-se após uma ação bem cuidadosa da empresa de segurança web Dr.Web, que ao analisar vários aplicativos, conseguiu identificar que pelo menos 12 deles estavam apresentando características potenciais de serem nocivos.

Ao saberem da informação, a empresa Google retirou de imediato os aplicativos da loja padrão e solicitou que os usuários pudessem excluir ele do celular e realizar uma varredura, para saber se não ficou rastros deles.

O que mais está preocupando a todos, é em relação ao número de download que há nos aplicativos, somando, chegam perto de 2 milhões de download. Segundo a empresa de segurança, os aplicativos estavam com adwares.

Veja também: Quem Fizer Isso Estará Fora Do WhatsApp Para Sempre

Qual o perigo deste vírus?

Como citado, o vírus em questão era um adwares, basicamente, ele apresenta anúncios importunos em todo o celular android, mesmo quando o usuário está realizando tarefas simples do cotidiano.

Vale lembrar que os vírus não são tão potentes como os conhecidos malwares ou outras categorias de vírus. Os principais riscos do vírus são inerentes a anúncios impróprios, além de ter como sites falsos serem anunciados.

Mas na maioria das vezes, quem está por trás disso são apenas hackers que querem ganhar dinheiro utilizando anúncios automáticos nos aparelhos de terceiros.

Veja também: Por Que Desligar O Wi-Fi Pode Te Salvar De Problemas Na Rua

Quais são os aplicativos infectados?

O primeiro aplicativo da lista é o Super Skibydi Killer, ele conta com mais de 1 milhão de download, já o segundo, conta com a metade do número, a saber, é o Agent Shooter. Também há outros 2 que contam com números surpreendentes, o Rainbow Stretch e o Rubber Punch 3D.

Na lista também há o Eternal Maze, Jungle Jewels, Fire Fruits, Fronteira do cowboy, elixir encantado, amor emoji messenger e o Papel de Parede em HD da beleza.

Por isso, é importante que os usuários sempre fiquem ligados ao instalar algum aplicativo no celular, além disso, sempre que possível, realizar uma varredura com antivírus para saber se não há a infecção de nada que possa causar danos ao aparelho.

Confira no vídeo a seguir os melhores antivírus para celulares