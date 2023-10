Dia 18 o INSS tem grande novidade para os brasileiros

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desempenham um papel fundamental na garantia da seguridade social e apoio financeiro aos cidadãos brasileiros em momentos de necessidade. E no intuito de melhorar o atendimento aos seus segurados, o instituto anunciou que um novo centro de atendimento será inaugurado na próxima quarta-feira (18). Saiba mais detalhes a seguir.

INSS de casa nova

Na próxima quarta-feira (18), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abrirá uma nova agência de Previdência Social em Arujá, São Paulo.

Esta iniciativa visa proporcionar um atendimento mais acessível e conveniente para os habitantes da região. Confira mais detalhes sobre o novo centro de atendimento aos segurados do INSS, logo abaixo.

Nova agência do INSS será inaugurada em Arujá/SP

A agência está localizada na Rua Albuquerque Lins, 101, Vila Riman, em uma região central de fácil acesso, próxima à rodoviária. Além disso, oferece modernas instalações e ambiente climatizado, visando o conforto dos visitantes.

A inauguração está agendada para as 10h da manhã e contará com a presença do Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, juntamente com várias lideranças do Instituto Nacional do Seguro Social, o prefeito de Arujá, Luis Camargo, e outras autoridades locais e regionais.

Esta nova unidade disponibilizará cinco colaboradores no local, incluindo servidores administrativos, médicos, peritos e estagiários. A expectativa é de que, diariamente, aproximadamente 100 pessoas sejam atendidas nesta agência, assegurando um acesso mais amplo aos serviços do instituto.

O INSS e sua importância para os segurados do Brasil

O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão federal brasileiro autônomo vinculado ao Ministério da Economia.

Sua principal responsabilidade é administrar e operacionalizar o sistema de previdência social no Brasil, englobando a concessão de aposentadorias, pensões, auxílios e outros benefícios aos trabalhadores e seus dependentes.

As agências do INSS desempenham um papel fundamental na garantia da seguridade social e na provisão de apoio financeiro aos cidadãos brasileiros em momentos de necessidade. Isso contribui para a manutenção da qualidade de vida e a segurança econômica ao longo de uma vida de trabalho e na aposentadoria.

Para obter informações detalhadas sobre como se cadastrar no INSS e acessar os serviços oferecidos, os interessados podem consultar o site do Governo Federal.

