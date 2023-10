Quando sai NOVO concurso dos Correios? Veja as vagas

Um emprego público é garantia de estabilidade financeira e muitos benefícios para o concursado e sua família. Não é a toa que tantos brasileiros apostam no concurso público para mudar de vida. E os Correios estão entre os concursos mais desejados.

E se você é concurseiro, deve estar aguardando ansiosamente pelos editais dos próximos concursos. E será que o novo concurso dos Correios já tem edital publicado? Continue lendo para saber todos os detalhes.

Quando acontece o concurso dos Correios?/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Correios está entre concursos desejados

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) é uma das gigantes da logística no Brasil, com milhares de colaboradores em seu quadro.

Os Correios desempenham um papel fundamental na economia do país, encarregados do transporte de encomendas, cartas e correspondências por toda a nação. A empresa também oferece serviços de correio expresso, malote e ecommerce.

Novo concurso dos Correios: veja todos os detalhes

O novo concurso está previsto para acontecer no próximo ano e se apresenta como uma atraente porta de entrada para aqueles que almejam uma carreira estável e bem remunerada.

Atualmente, a carência de pessoal nos Correios é significativa, com um déficit de mais de 7 mil colaboradores. Esta deficiência é resultado de múltiplos fatores, incluindo aposentadorias, desligamentos e a ausência de concursos públicos nos últimos anos.

Este déficit tem impactado a eficiência operacional da empresa, que enfrenta dificuldades para atender à crescente demanda por serviços. Além disso, a falta de colaboradores vem sobrecarregando os funcionários que ainda estão em atividade.

Contratação para reduzir déficit de colaboradores

A expectativa é que um novo concurso ajude a reduzir essa lacuna de pessoal, embora a contratação e capacitação dos novos funcionários, mesmo após a realização do concurso, demandarão tempo.

Quanto aos salários e benefícios, nos Correios estes vencimentos variam conforme a escolaridade e experiência do candidato.

De forma geral, são competitivos em relação ao mercado de trabalho. Segundo a tabela salarial, atualizada em 2023, os vencimentos iniciais para algumas funções do concurso de 2024 são os seguintes:

Atendente Comercial: R$ 2.179,25;

Carteiro: R$ 2.179,25;

Operador de Triagem e Transbordo: R$ 2.179,25;

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho Júnior: R$ 3.670,00

Estes valores correspondem aos salários iniciais em cada categoria, excluindo gratificações e benefícios.

Vale ressaltar que estes valores podem sofrer ajustes antes da realização do concurso, conforme a política salarial da empresa.

Além dos vencimentos, os colaboradores dos Correios têm direito a uma série de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-transporte e auxílio-creche.

Veja quando será publicado o edital

O edital do Concurso dos Correios em 2024 ainda não possui uma data prevista de publicação, e está sujeito à aprovação do presidente da instituição. Portanto, é fundamental estar sempre informado sobre as atualizações relacionadas ao tema.

Para se preparar adequadamente para o novo concurso, é essencial estudar os tópicos indicados no edital e praticar resolução de questões de exames anteriores.

Vale ressaltar que, até o momento, o concurso ainda aguarda a aprovação do presidente dos Correios. No entanto, há uma expectativa de que ele seja lançado no primeiro semestre de 2024.

