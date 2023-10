Por pouco! Auxílio é negado por apenas R$22

As complicações burocráticas trazidas com as novas regras para concessão de auxílio e isenções de passagens de ônibus tem impactado negativamente a vida dos estudantes na cidade de Porto Alegre. Continue a leitura para entender a história do jovem que foi vítima da desinformação da prefeitura sobre os benefícios disponíveis e que acabou tendo seu pedido de auxílio negado.

Burocracias que prejudicam

Em uma reportagem recente do portal de notícias Matinal, foi abordado o entrave burocrático que tem impactado negativamente os estudantes em Porto Alegre, especialmente no que diz respeito à obtenção de auxílios e isenções nas passagens de ônibus.

A matéria revela a história de um estudante do ensino médio que teve seu benefício negado devido a um valor irrisório de R$ 22. Acompanhe a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre a inacreditável história.

Mudanças nas regras de isenção atrapalham beneficiários

Anteriormente, os estudantes da cidade precisavam apenas apresentar um comprovante de matrícula para garantir a isenção no pagamento das passagens de ônibus para suas escolas.

No entanto, as regras mudaram e, agora, além da isenção não ser mais integral, as famílias precisam também comprovar sua renda. Essas mudanças, contudo, não garantem que todos os estudantes que atendam aos critérios estabelecidos tenham acesso ao benefício.

Um caso exemplar disso é o de Victor Juan Mendes de Aguiar, cuja solicitação foi negada devido a um mero saldo de R$ 22 em seu cartão de transporte, o que o obriga a caminhar por 50 minutos até sua escola.

A versão da prefeitura

A prefeitura, quando questionada a respeito da recusa do auxílio por conta desse saldo, explicou que, segundo as novas diretrizes, o jovem deveria primeiro usar esse crédito residual do cartão TRI Escolar. Em seguida, deveria solicitar o cancelamento desse cartão e, por fim, apresentar um novo pedido de auxílio.

Desinformação que desmotiva alunos

Entretanto, a família de Victor nunca recebeu as orientações necessárias, descobrindo apenas recentemente o motivo da negação do benefício, relacionado a um saldo em outro cartão de transporte.

Infelizmente, essa situação não é um caso isolado e tem contribuído para o aumento da evasão escolar na capital gaúcha.

O funcionamento do programa

O programa de auxílio para passagens de estudantes em Porto Alegre funciona da seguinte maneira: alunos do ensino médio e técnico, cuja renda familiar per capita não ultrapasse R$ 1.650, recebem um desconto de 75% nas passagens de ônibus.

À medida que a renda familiar aumenta, o percentual de isenção diminui, sendo que o limite máximo para participação no programa é de R$ 2.220.

