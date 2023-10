Outubro pagará mais do que setembro no Bolsa Família; veja quanto

Desde sua retomada, no início deste ano, o programa Bolsa Família segue como peça fundamental do governo federal no combate a fome e desigualdade socioeconômica no país. Neste mês de outubro, o programa de transferência de renda conta com o valor do auxílio ampliado em relação ao mês de setembro. Siga a leitura, logo abaixo, e entenda os motivos por trás desse acréscimo, além de conhecer o calendário de pagamentos do mês, que começa nesta semana.

Benefício mais generoso

O Bolsa Família segue como o programa de transferência de renda do governo federal mais impactante no que diz respeito a assistência às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica no país.

Neste mês de outubro, o programa traz uma excelente notícia aos seus beneficiários: o valor do auxílio do mês será ampliado em relação ao mês de setembro.

Entendendo os cálculos dos valores do Bolsa Família

O aumento se deve a um acréscimo na quantia depositada nas contas do Caixa Tem, proporcionando um alívio financeiro adicional aos beneficiários.

Os valores do Bolsa Família são calculados com base na composição das famílias atendidas. O governo estabeleceu um valor mínimo de R$ 600 para cada grupo familiar. No entanto, existem adicionais que podem elevar essa quantia, incluindo:

Benefício Primeira Infância: Este adicional permite o recebimento de R$ 150 por cada criança com idade entre zero e seis anos. Benefício Variável Familiar: Famílias que incluem gestantes e crianças ou adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos recebem um adicional de R$ 50. Benefício Variável Familiar Nutriz: As famílias recebem um aumento de R$ 50 por cada membro com até seis meses de idade, caracterizado como nutriz.

Auxílio Gás será pago neste mês

No mês de outubro, os beneficiários do Bolsa Família terão direito ao pagamento do Auxílio Gás, o que contribuirá para um montante maior neste mês. Vale ressaltar que o Vale Gás não foi distribuído em setembro, já que esse benefício é concedido a cada dois meses.

Portanto, após o pagamento do Auxílio Gás em agosto, os beneficiários agora receberão o próximo pagamento em outubro, proporcionando um acréscimo de R$ 106 na conta daqueles que têm direito ao Bolsa Família.

Calendário de Pagamentos em Outubro

Para garantir que você não perca as datas de pagamento do Bolsa Família neste mês, confira o calendário de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1: 18 de outubro

NIS final 2: 19 de outubro

NIS final 3: 20 de outubro

NIS final 4: 23 de outubro

NIS final 5: 24 de outubro

NIS final 6: 25 de outubro

NIS final 7: 26 de outubro

NIS final 8: 27 de outubro

NIS final 9: 30 de outubro

NIS final 0: 31 de outubro

Este aumento no valor do Bolsa Família é uma notícia positiva para as famílias beneficiárias, proporcionando um alívio financeiro bem-vindo em tempos desafiadores. Fique atento às datas de pagamento e aproveite os benefícios concedidos pelo programa.

