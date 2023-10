Bolsa Família: o que significa o “retorno garantido”

O Governo Federal realizou uma série de implementações no programa de distribuição de renda — Bolsa Família. Com o adicional de uma série de bônus e benefícios extras, o Bolsa Família revolucionou sua maneira de lidar com as famílias brasileiras e incluiu uma nova modalidade: o retorno garantido. Entenda como funciona e quem tem direito.

Retorno Garantido é confirmado pelo Governo

O Bolsa Família possui uma série de regras que auxiliam no controle da quantidade de beneficiários do Governo Federal. Dentre essas regras — os beneficiários não podem ter membros em seu grupo familiar cujo possuem trabalho formal de carteira assinada.

Além disso, a renda per capita não pode ultrapassar o valor de R$ 218. Caso isso ocorra, os beneficiários perdem o direito ao recebimento do valor no mês seguinte.

Por conta disso, é comum que hajam fraudes no programa. Isto é — que haja a omissão de membros no grupo familiar e até mesmo de valores recebidos. Muitas famílias acabam renunciando trabalhos formais com receio de perder o benefício.

Portanto — o Governo Federal em parceria com órgãos públicos, lançou a modalidade de “Retorno Garantido”. Que oferece muito mais comodidade as famílias brasileiras beneficiárias do programa.

O funcionamento é bem simples — por mais que o beneficiário consiga um novo emprego de carteira assinada, ele não perderá o benefício em si. Podendo haver dois casos: o recebimento de 50% do valor ou o retorno totalmente garantido.

Mesmo que o beneficiário seja demitido ou a família deixe de receber algum valor — poderá retornar para o programa sem entrar novamente na fila e acima de tudo: sem demora.

Com isso as famílias obtém muito mais facilidade em conseguirem um novo trabalho. Com a garantia que mesmo após uma demissão, terão uma renda garantida oriunda do Bolsa Família.

Afinal, como solicitar o “Retorno Garantido”?

O Retorno Garantido é uma modalidade que causa bastantes dúvidas e incertezas. Haja vista que muitas famílias recebem somente o Bolsa Família e sua renda é firmada nesse programa.

Portanto — é importante que essas famílias tenham a convicção de que irão receber os devidos repasses nos tempos corretos.

Para que isso aconteça — elas precisam estar com o cadastro atualizado no CadÚnico e logo que um dos beneficiários consigam um emprego de carteira assinada: abram o requerimento.

Isto é — é necessário entrar no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) a fim de verificar as informações referentes ao programa e solicitar o retorno para a folha de pagamentos caso haja algum problema.

Portanto, essa é a melhor maneira de conseguir um dinheiro extra e ter a garantia de adesão do Bolsa Família. A fim de evitar perder o acesso ao programa em razão de empregos temporários.

