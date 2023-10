Fique de olho: quarta-feira (18) terá GRANDE PRESENTE para quem está no CadÚnico

De acordo com a confirmação do governo federal, os pagamentos dos benefícios sociais para as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) por meio de depósitos realizados pela Caixa Econômica Federal estão agendados para serem iniciados na próxima quarta-feira (18). Além disso, alguns benefícios adicionais serão concedidos em conjunto com o Bolsa Família. Siga a leitura abaixo e saiba mais detalhes.

Fique de olho: quarta-feira (14) terá GRANDE PRESENTE para quem está no CadÚnico. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Semana de pagamentos

O governo brasileiro está prestes a disponibilizar uma série de benefícios para as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) por meio de depósitos realizados pela Caixa Econômica Federal.

Os repasses serão efetuados nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Além disso, alguns benefícios adicionais serão concedidos em conjunto com o Bolsa Família. Continue a leitura a seguir, e saiba mais detalhes sobre o calendário e valores dos pagamentos do auxílio.

Leia mais: Lula avalia e aprova mudanças no Bolsa Família; confira

Governo libera 5 benefícios para famílias inscritas no CadÚnico

A partir da próxima quarta-feira (18), as famílias cadastradas poderão ter acesso aos seguintes benefícios:

Auxílio Gás: Este benefício visa proporcionar auxílio financeiro para as famílias, equivalente a 100% da média do preço nacional de referência do botijão de gás de 13 kg.

Este benefício visa proporcionar auxílio financeiro para as famílias, equivalente a 100% da média do preço nacional de referência do botijão de gás de 13 kg. Benefício de Renda de Cidadania: Serão disponibilizados R$ 142 para cada membro da família, independente da idade.

Serão disponibilizados R$ 142 para cada membro da família, independente da idade. Benefício Complementar: Para aquelas famílias em que o Benefício de Renda de Cidadania não atinge o valor da parcela mínima, o programa garante o pagamento de, no mínimo, R$ 600.

Para aquelas famílias em que o Benefício de Renda de Cidadania não atinge o valor da parcela mínima, o programa garante o pagamento de, no mínimo, R$ 600. Benefício Primeira Infância: Famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade receberão um auxílio no valor de R$ 150.

Famílias com crianças entre 0 (zero) e 6 anos de idade receberão um auxílio no valor de R$ 150. Benefício Variável Familiar: Este benefício repassará R$ 50 às famílias que incluam gestantes e/ou crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos.

O Bolsa Família, por meio desses benefícios, contribui significativamente para a mitigação da pobreza, proporcionando uma renda básica de R$ 600, com valores adicionais de acordo com a composição da família.

O programa social é uma iniciativa que visa integrar políticas públicas para auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Saiba verificar o status do benefício do Bolsa Família

Os responsáveis familiares têm a opção de consultar o status do benefício de forma gratuita e online, através do aplicativo Bolsa Família, disponível para download nas lojas de aplicativos para dispositivos móveis com sistemas Android e IOS (Apple).

Por meio do aplicativo, é possível acessar informações sobre o programa social, consultar a data de pagamento do benefício de acordo com o calendário de pagamento e verificar a situação e o valor do benefício de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar.

Leia também: Por que não recebi R$ 1.008 do Bolsa Família? Veja a lista de quem deu “sorte”