Novo leilão da Receita traz iPhone com preço de banana; confira

Como acontece frequentemente, a Receita Federal anunciou a abertura de uma novo leilão de produtos apreendidos nos aeroportos brasileiros. Os pregões são uma ótima oportunidade para adquirir smartphones como iPhone ou outros produtos da marca Apple, por preços bem abaixo dos praticados no comércio brasileiro. Confira a lista, logo abaixo.

Está aberto o pregão

A Receita Federal está promovendo um novo leilão com produtos apreendidos no porto de Vitória, no Espírito Santo. A oportunidade de adquirir itens variados estará disponível para tanto pessoas físicas quanto jurídicas interessadas em arrematar lotes desse leilão.

Dentre os produtos oferecidos, estão iPhones e tablets da marca Apple com lances iniciais atrativos. Siga a leitura para saber mais detalhes.

Receita abre oportunidade para lances nesta segunda-feira (16)

Os lances já estão sendo recebidos e têm previsão de encerramento na próxima quarta-feira, dia 18 de outubro, às 17h. O leilão em si, com a definição dos lances vitoriosos, ocorrerá na quinta-feira, 19 de outubro, às 15h.

Entretanto, é importante destacar que ao valor final do arremate podem ser adicionados o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e uma taxa de armazenamento cobrada pela Receita Federal.

Isso significa que os participantes devem estar cientes de que o custo final pode ser superior ao valor do lance de arremate devido a esses impostos adicionais.

Produtos da Apple nos lotes do leilão

No total, o leilão é composto por 44 lotes, sendo que apenas 10 deles contêm produtos da Apple. Portanto, os interessados em adquirir iPhones e Apple Watches devem se apressar para dar seus lances nos seguintes lotes:

Lote 6: 1 iPhone 14 + 1 Apple Watch Series 7, lance mínimo de R$ 2.840.

Lote 7: 1 iPhone 11, lance mínimo de R$ 1.160.

Lote 9: 1 iPhone 12, lance mínimo de R$ 1.340.

Lote 10: 1 iPhone 14 + 1 Apple Watch Series 7, lance mínimo de R$ 2.840.

Lote 11: 1 iPhone 12, lance mínimo de R$ 1.340.

Lote 14: 1 iPhone 13, lance mínimo de R$ 1.600.

Lote 16: 1 iPhone 11, lance mínimo de R$ 1.000.

Lote 17: 1 iPhone 13, lance mínimo de R$ 1.600.

Lote 20: 1 iPhone 11 Pro Max, lance mínimo de R$ 1.340.

Há também o lote 28, que se destaca por conter diversos produtos da Apple com um lance mínimo de R$ 27.000, incluindo Apple Pencil, Apple Watch (modelo não especificado), 2 iPhone 7 Plus, 2 iPhone X, 2 iPhone 6, 3 iPhone 6s, 1 iPhone 5s e 2 iPhone 8.

Como participar do leilão da Receita?

Se você se interessou em participar deste leilão, saiba que o processo é totalmente digital. Portanto, é necessário que os participantes tenham um CPF ativo e um certificado digital para acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), onde o leilão será conduzido.

Informações importantes

É importante ressaltar que os produtos leiloados não possuem garantia para consertos ou substituições. Além disso, a Receita Federal não assegura o funcionamento de todos os itens e não realiza entregas dos lotes.

Portanto, os arrematadores devem estar preparados para comparecer à Receita Federal e retirar pessoalmente os produtos arrematados.

