Não é de hoje que o mercado dos numismatas está aquecido no Brasil. Há algum tempo atrás os programas de TV usavam do tema para atrair multidões e multidões. Oferecendo dinheiro por quem tivesse cédulas e moedas exclusivas. Logo — a tradição se estendeu e até mesmo nos dias atuais existe um grande mercado de moedas e cédulas raras e antigas. Entenda o porquê do seu valor e conheça algumas moedas raras que circulam no país.

Nova tendência para lucrar olhe dentro do seu cofrinho | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como lucrar com os itens guardados no cofrinho?

O cofrinho é um utensílio usado há milhares de anos para guardar moedas e posteriormente usá-las. Entretanto, também é sinônimo de carteira ou gaveta com moedas nos dias de hoje. O intuito é saber que aquela quantidade de moedas guardas podem representar um grande valor monetário.

Haja vista que muitas moedas antigas podem valer centenas de reais em razão do seu tempo e raridade. Lembrando que alguns fatores determinam o valor desses itens. Bem como idade da moeda, estado de conservação e contexto histórico.

Por esse motivo — é importante conhecer algumas moedas raras a fim de conseguir obter um lucro com elas. Moedas de apenas R$ 0,10 centavos podem valer milhares de reais!

É possível vender essas moedas em casas de leilão, lojas de moedas, feira de colecionadores e sites de leilão. É importante ter cuidado a fim de conseguir obter o máximo de lucro possível e principalmente: não sofrer golpes.

Conheça algumas moedas brasileiros que valem muito dinheiro e podem ser encontradas em qualquer carteira de qualquer brasileiro espalhado pelo Brasil e até mesmo pelo mundo.

Estas são algumas moedas raras

Algumas moedas são raras pela sua idade, outras pelo seu período histórico. Haja vista que na maioria das vezes a raridade nas moedas se dá por erros no momento de sua fabricação.

Ou por assinatures limitadas dos Presidentes da Casa da Moeda. É importante verificar abaixo todas essas moedas e conseguir obter o máximo possível de lucro.

Moeda de R$ 1 de 1998: trata-se de uma das primeiras moedas do Real. Seu lançamento foi logo após a substituição do Cruzeiro Real. Essas moedas desse período podem valer até R$ 200. Tudo depende do seu estado de conservação. Ela é marcada pelo brasão do Brasil e logo em seu verso a sua data de fabricação: 1998.

Moeda com dados invertidos: todas as moedas que possuem erros de cunhagem possuem valores elevados. Durante o processo de fabricação das moedas, caso surjam algum erro de fabricação — a produção é parada imediatamente e os itens retornam para o processo inicial. Portanto, é válido ressaltar que é necessário que o item esteja em bom estado de conservação.

Moeda de R$ 1 de 2016: trata-se das moedas dos Jogos Olímpicos. Foram produzidas uma série de moedas em 2016 com as modalidades de esportes. Logo — algumas possuem valores extraordinários. Como é o caso das moedas com a modalidade referente ao Basquete. Os valores podem ser de até R$ 90-120.

Portanto, essas são algumas moedas brasileiras que possuem valores elevados e podem ser encontrados em qualquer carteira. Por esse motivo — é importante sempre ficar atento a qualquer moeda dada ou guardada, a fim de evitar perder uma verdadeira fortuna.

