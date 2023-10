Parece elogio, mas não é ! 6 frases que ofendem pessoas com deficiência

Elogios são normalmente usados como uma forma de demonstrar admiração ou até respeito por alguém. no entanto, quando o elogio é direcionado a pessoas com deficiência, o mínimo de cautela e, principalmente, sensibilidade é essencial para que você não acabe ofendendo quando a intenção era ser amável. A seguir, conheça as seis frases mais comuns que não devem ser ditas a uma PCD.

Conheça as seis frases mais comuns que não devem ser ditas a uma PCD. — Foto: Reprodução

Cuidado com seu ‘elogio’

Receber elogios é algo que todos apreciam, pois indica que algo em nossa personalidade chamou a atenção e conquistou a simpatia das pessoas.

Por mais que certos comentários sejam bem recebidos, é essencial saber fazê-los de maneira sensível, especialmente quando se trata de pessoas com deficiência.

Alguns elogios podem ‘sem querer’ sugerir que a deficiência deveria limitar suas capacidades, o que, ao contrário do propósito de um elogio, desvaloriza suas habilidades. Continue a leitura a seguir e saiba as seis frases que, apesar de bem-intencionadas, podem ser ofensivas para essas pessoas.

Leia mais: Auxílio de R$ 900 para cuidadores de pessoa com deficiência; como pedir?

Conheça as 6 frases mais ditas a pessoas com deficiência

Esses elogios muitas vezes insinuam que as pessoas com deficiência são dependentes e, ironicamente, felizes em sua dependência. Entenda quais são os mais comuns e o que realmente eles significam.

1. “Você faz atividade muito bem para alguém na sua condição”

Embora a intenção possa ser elogiar o desempenho de alguém, essa frase implica que a deficiência deveria ser uma barreira para certas atividades. Isso não apenas surpreende, mas também subestima a capacidade e criatividade das pessoas com deficiência.

2. “Você parece tão normal”

Alguns podem considerar isso um elogio, mas, na realidade, é um comentário agressivo que sugere que as pessoas com deficiência são anormais. Isso perpetua a ideia de que a deficiência é inerentemente negativa.

3. “Um exemplo de superação”

Esse elogio coloca a deficiência como um obstáculo significativo que alguém teve que superar. Em vez de reconhecer o talento da pessoa com deficiência, esse elogio sugere que a deficiência é um problema a ser superado.

4. “Você é tão otimista apesar de tudo”

Esse tipo de elogio sugere que as pessoas com deficiência são naturalmente pessimistas devido à sua condição, o que implica que a deficiência é um impedimento para a felicidade.

5. “Você é tão independente”

Esse elogio pode, de maneira equivocada, implicar que as pessoas com deficiência são exceções à regra, incapazes de realizar tarefas sem ajuda. Essa ideia reforça a noção errônea de que as pessoas com deficiência são geralmente dependentes de terceiros.

6. “Tão lindo(a) nem parece que é deficiente”

Este tipo de elogio enfatiza a aparência da pessoa com deficiência, sugerindo erroneamente que a beleza e a deficiência são incompatíveis. Esses elogios, de fato, diminuem a autoestima das pessoas com deficiência.

A importância do ‘tato’ com as palavras

Elogiar alguém, incluindo aqueles com deficiência, deve ser feito com sensibilidade. Em vez de destacar a deficiência, é mais apropriado elogiar as habilidades, conquistas e qualidades únicas da pessoa.

Afinal, todos merecem elogios que elevem e valorizem suas realizações, independentemente de suas circunstâncias.

Leia também: Pessoas com Deficiência (PCD) podem antecipar aposentadoria