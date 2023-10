WhatsApp: criação de eventos é a nova carta na manda do app

O WhatsApp é uma das redes sociais mais populares do Brasil. Através de suas funcionalidades é possível não somente se comunicar com parentes, amigos e trabalho — como explorar um novo mundo e se conectar com todas as nações. Nos últimos meses a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp — lançou uma série de atualizações e o aplicativo ganhou cara nova! Veja abaixo como irá funcionar a novidade do app e o que esperar do novo recurso.

WhatsApp lança grande novidade

Trata-se de uma funcionalidade referente a criação de festas, eventos e até mesmo jogos de futebol entre amigos. A funcionalidade é ideal para criar eventos na agenda e compartilhar de maneira facilitada entre os grupos de WhatsApp e chats pessoais.

Todos os dias milhões de pessoas possuem seus compromissos que devem ser cumpridos. Com o auxílio do WhatsApp será possível honrar com esses compromissos de maneira rápida, fácil e segura.

Agora através do aplicativo o usuário poderá criar um perfil com capa, nome e data e a partir disso — obter os devidos compartilhamentos para os demais usuários e membros da equipe que hão de participarem do evento.

Entenda o novo recurso

Dentro do aplicativo será possível criar eventos em uma espécie de agenda. E então, todas as alterações realizadas no mesmo poderão ser editadas posteriormente.

Esses eventos poderão ser enviados para chats individuais e grupos do WhatsApp. Por esse motivo — é de suma importância para organização de eventos religiosos, esportivos, etc. Tudo funciona de maneira prática e rápida.

Durante a criação do evento o usuário poderá adicionar uma capa personalizada, um nome, uma descrição e uma data. O fator importante e mais atrativo é que qualquer alteração nessas informações ficará disponível para todos os usuários convidados para o evento.

Quando a nova função chegará para todos?

Por mais que seja uma função esperada por muitos, ainda é necessário aguardar alguns meses. Por enquanto — o recurso estará disponível somente para usuários do WhatsApp Beta. Isto é — aqueles que usam a versão Beta da plataforma.

É válido ressaltar que essa versão do WhatsApp é voltada para os testadores que se inscreveram na página oficial na Google Play Store. Entretanto — posteriormente o recurso será direcionado para os demais usuários.

Lembrando que é uma função que ainda está em teste. Caso seja aprovada, será disponibilizada para o aplicativo oficial e todos os usuários terão acesso à funcionalidade.

