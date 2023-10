Top 10 melhores cidades de São Paulo para morar

Para se analisar as melhores cidades para se viver em no Brasil, estudos normalmente são realizados, levando-se em conta fatores como mobilidade, meio ambiente, empreendedorismo, educação, energia, governança, urbanismo, tecnologia e inovação, saúde, segurança e economia. Dentro destes critérios, o estado de São Paulo se destaca em diversas dessas áreas. Confira a lista das 10 melhores cidades paulistas, logo abaixo.

O Ranking Connected Smart Cities 2023 é normalmente utilizado para traçar uma espécie de mapa das cidades que oferecem a melhor qualidade de vida e condições positivas para residir em todo o território nacional.

Para atingir esse objetivo, esse levantamento analisa o desempenho de todas as cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes através de 11 eixos e 74 indicadores.

As áreas submetidas à análise englobam mobilidade, meio ambiente, empreendedorismo, educação, energia, governança, urbanismo, tecnologia e inovação, saúde, segurança e economia.

Não surpreendentemente, o estado de São Paulo se destacou em diversas dessas áreas. Confira a lista a seguir.

Conheça as 10 melhores cidades de SP para se morar

1. São Paulo

No Ranking Connected Smart Cities 2023, São Paulo aparece como a cidade mais desejável para se viver no estado paulista.

Apesar de ser apontada como a cidade com a taxa de aluguel mais cara do país, essa metrópole é reconhecida como o epicentro financeiro, corporativo e comercial do Brasil, além de ser o principal centro da América Latina.

2. Barueri

Localizada na Região Metropolitana de São Paulo, a apenas 26 km da capital paulista, Barueri se destaca ao ocupar a 6ª posição entre as 100 melhores cidades para se viver no Brasil, conforme o Ranking Connected Smart Cities 2023.

A cidade, com seus 316 mil habitantes, ostenta impressionantes indicadores, como 95,7% dos empregos formais no setor privado, um crescimento de 3,93% no número de empresas e um aumento de 3,27% nos postos de trabalho apenas em 2023.

Além disso, a renda média do trabalhador formal atinge a marca de R$ 4.211,30, com um índice de 1,43 empregos formais por pessoa.

3. Santos

Situada na Região Metropolitana da Baixada Santista, no Litoral Paulista, Santos conquista o 3º lugar entre as melhores cidades do estado e o 8º lugar no cenário nacional.

Com uma população de 418 mil habitantes, Santos é a cidade litorânea mais populosa de São Paulo. Possuidora do maior complexo portuário da América Latina e de uma economia robusta, a cidade se destaca nos quesitos de mobilidade, meio ambiente e urbanismo.

4. Jaguariúna

Jaguariúna, localizada na Região Metropolitana de Campinas, a 125 km da capital paulista, com uma população de cerca de 59 mil habitantes, ocupa a 11ª posição entre as cidades que mais se sobressaem nos eixos analisados por este estudo.

A cidade é famosa pelo seu tradicional passeio de maria-fumaça, uma linha turística de locomotiva a vapor. Além disso, Jaguariúna se destaca nas áreas de educação, urbanismo e saúde.

5. Campinas

Campinas, situada no interior do estado, a 100 km da capital paulista e com uma população de 1,3 milhão de habitantes, foi a primeira cidade brasileira a se tornar uma metrópole, apesar de não ser uma capital.

A cidade se destaca nos campos de empreendedorismo, mobilidade, educação e economia, embora também apresente bons indicadores em outros eixos da pesquisa.

6. São Caetano do Sul

São Caetano do Sul, na Região Metropolitana de São Paulo e a cerca de 13 km da capital, conta com cerca de 165 mil habitantes e ocupa a 15ª posição entre as 100 melhores cidades para se viver no Brasil.

7. Jundiaí

Localizada no interior do estado de São Paulo, a 57 km da capital, Jundiaí é o lar de cerca de 443 mil pessoas e se classifica como o 17º melhor município para se residir no Brasil.

Com diversas empresas de tecnologia e galpões turísticos, a cidade oferece também inúmeras oportunidades de trabalho. A sua localização estratégica entre São Paulo e Campinas, cortada por vias de importância, facilita a logística e incentiva grandes empresas a investirem no município.

8. Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba, localizada na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, assume a 22ª posição na classificação geral das melhores cidades do Brasil, destacando-se como o município mais seguro do país, de acordo com a pesquisa da Urban Systems.

Segurança, mobilidade e governança são as áreas que mais se destacam no município paulista.

9. Sorocaba

Sorocaba, no interior do estado, a 87 km da cidade de São Paulo e com cerca de 723 mil habitantes, é um importante polo industrial, comercial, de serviços e de exportação. No ranking, a cidade figura na 24ª posição entre as 100 cidades de destaque no Brasil.

Sorocaba oferece um ambiente propício para viver, trabalhar e empreender, com 21 áreas verdes distribuídas por seu território e 116 km de ciclovias ao longo de suas principais avenidas.

10. Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, sede da Região Metropolitana a 315 km de São Paulo, com cerca de 698 mil habitantes, conquistou o 10º lugar entre as melhores cidades para se viver no estado de São Paulo e o 26º lugar no cenário nacional.

A cidade é reconhecida por seus grandes centros comerciais, escolas e universidades renomadas, incluindo um polo da USP, hospitais, restaurantes, bancos e uma variedade de comércios e serviços de diversos segmentos. A prestação de serviços é a principal atividade econômica da cidade.

