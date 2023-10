Até que ponto é seguro guardar dinheiro no Nubank?

O Nubank é um dos bancos digitais mais conhecidos pelos brasileiros. Há algum tempo atrás, a instituição liberou milhões de cartões de crédito para os clientes. O limite inicial era de R$ 50, atualmente essas pessoas conseguiram limites muito maiores. Entretanto, ainda há grandes dúvidas referentes ao guardar dinheiro no Nubank. Será realmente seguro? Veja todas as explicações abaixo.

Guardando dinheiro no Nubank

Muitas pessoas acabam tendo receio de guardar dinheiro em algumas instituições financeiras. Bancos como o Nubank — possuem opções de rendimento através da CDI e até mesmo investimentos.

O grande problema é que alguns bancos por serem novos no mercado — podem acabar quebrando e consequentemente parte do dinheiro guardado pelos clientes acabam sumindo.

Portanto — os clientes têm medo de guardarem o dinheiro no roxinho. Por mais que seja um banco consolidado e que tem trazido uma série de novidades para os brasileiros, ainda existem algumas dúvidas em torno disso. Entretanto, será confiável guardar dinheiro no Nubank?

Depende. Quando o dinheiro é guardado no Nubank. O banco realiza investimentos seguros do montante em títulos do próprio banco. Bem como em aplicações no Tesouro Direto.

O risco é praticamente nulo, mas caso ocorra algum problema — o cliente poderá ser prejudicado. Por esse motivo, é importante estar atento a alguns detalhes acerca do roxinho — mas a priori, é seguro guardar dinheiro no Nubank.

Essas informações não são oriundas de achismo, mas de dados da própria instituição e ressalva de especialistas. Entenda como funciona.

Afinal, por que é seguro guardar dinheiro no Nubank?

Quando um banco quebra é por falta de dinheiro em caixa para cobrir os seus gastos e giro de capital. Bem como as operações internas dentro do banco e até mesmo equipes de funcionários.

Empresas novatas no mercado acabam tendo que realizarem aportes de investimentos com frequência a fim de conseguirem se manter logo no início. Bancos que praticam essas rodadas de aportes correm sérios riscos de terem a falência declarada.

Entretanto, de acordo com dados da instituição — o Nubank está operando com saldo positivo desde o ano de 2017. Isto é — 06 anos que a empresa não precisa obter novos investimentos para custear as necessidades básicas.

Bem como manutenção do aplicativo, emissão de cartões, etc. Portanto — com base nesses dados, não há um risco eminente do banco falir e consequentemente pegar o dinheiro dos seus clientes.

Haja vista que essas informações foram confirmadas por especialistas da área. Portanto — é possível deixar dinheiro no Nubank com tranquilidade e garantia.

