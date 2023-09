Clientes entram em SURTO com o que está acontecendo no app do Nubank

O Nubank é um dos bancos mais usados pelos brasileiros. Entretanto, nos últimos dias um problema em seu aplicativo está causando surto em milhões de clientes do roxinho. Nem todos os usuários do Nubank estão sabendo deste problema — é importante ficar atento quanto aos detalhes a fim de evitar problemas.

Nubank expõe ‘falha’ no aplicativo

O Nubank emitiu uma nota oficial quanto a um problema recorrente em seu aplicativo que estava sem alvo de inúmeras reclamações por parte dos usuários. Os clientes do roxinho não estão conseguindo enviar o comprovante de pagamentos através do compartilhamento via WhatsApp.

O aplicativo possui a opção de compartilhar os comprovantes de transações realizadas através de várias plataformas — dentre elas, o WhatsApp. Entretanto, quando o cliente realiza essa ação — o aplicativo acaba bugando e nada é realizado.

Portanto — o Nubank afirmou que está ciente do erro e está em busca da solução deste problema. Haja vista que se trata de um erro comum e que está prejudicando muitos usuários.

Logo após a realização de uma transação Pix — os usuários acabam enviando o comprovante para os destinatários. Quando isso não ocorre — acaba acontecendo conflitos e até mesmo desconfortos.

É importante estar atento a este erro e saber o que fazer quando isso acontecer, a fim de não ficar na pior e entrar em uma “saia justa”.

Afinal, como driblar esse erro?

Quando acontece esse erro é comum que o usuário entre em desespero. Afinal, como comprovar que realmente fez o pagamento Pix ou transação bancária? A solução é enviar o comprovante para um outro aplicativo que esteja disponível.

A partir disso, encaminhar para o WhatsApp ou bater o print do comprovante e enviá-lo. Lembrando que também é possível bater o print do comprovante em si.

Posteriormente — basta enviar a foto do comprovante para o destinatário. O intuito é exatamente este — que o mesmo verifique que os valores realmente foram entregues e evite possíveis problemas e situações incomôdas.

Este erro está sendo apresentado tanto nos dispositivos Android como nos iOS. Portanto, é algo que está atigindo a grande maioria dos usuários do Nubank. Pela nota oficial, é um erro que está acontecendo entre a API de conexão entre o Nubank e WhatsApp.

O roxinho ressaltou que os engenheiros já estão trabalhando a todo vapor a fim de que este erro venha a ser solucionado e não haja mais bugs envolvendo esse problema.

Tudo indica que nas próximas atualizações o Nubank irá solucionar esse bug. Por isso é importante estar sempre atento as novas atualizações e evitar usar as versões antigas do aplicativo.

