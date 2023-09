Nesta última semana, milhões de clientes do Nubank ficaram sem chão. O banco digital anunciou o fim de um serviço usado por muitos usuários. Sem contar nas consequências que isso acarretou para dezenas de funcionários da empresa. O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil — com inúmeros produtos financeiros para seus clientes.

FIM de serviço do Nubank deixa muitos SEM CHÃO; veja o comunicado | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank anuncia encerramento de serviço

O Nubank é um banco brasileiro recheado de benefícios e soluções financeiras. Dessa vez — o seu nome virou alvo de notícias em razão das demissões que aconteceram em um determinado setor da empresa.

O Nubank informou em nota que iria encerrar o serviço de assessoria de investimentos. Fato que abalou muitos clientes do roxinho — que contavam com o auxílio direto desses funcionários.

Não se sabe ao certo o porquê dessa decisão, entretanto, o Nubank afirma que faz parte de uma reestruturação da empresa. E pelo que tudo indica, nos próximos meses novos produtos semelhantes deverão ser lançados no Brasil.

Ficara marcado que os clientes Nubank que estavam usando dos serviços terão os seus investimentos aplicados como estava programado — posteriormente deverão “agir” por conta própria sem o auxílio de terceiros.

Ademais — os clientes que investem alto devem ter outros apoios por parte do banco. Até então, nada ficara muito esclarecido. Entretanto, o que se sabe de acordo com fontes próximas à empresa é de que realmente dezenas de funcionários foram demitidos em razão de uma “reestruturação” no banco.

Dezenas de funcionários são afetados

Com informações da Forbes — esta ação do Nubank não teve uma justificava oficial. Mas pelo que tudo indica foi em razão de oscilações do mercado financeiro e das demandas dos clientes da instituição.

Como citado anteriormente, o serviço encerrado estava diretamente ligado à investimentos. Logo — dezenas de funcionários foram demitidos ou retirados de seus respectivos postos.

Haja vista que com o cancelamento do serviço, não é mais necessário a presença desses funcionários na empresa. Estima-se que ao todo 40 funcionários da empresa foram prejudicadas.

A notícia acabou abalando boa parte do mercado financeiro, até mesmo porque o Nubank é uma das referências brasileiras em investimentos, mercado financeiro e soluções práticas e acessíveis.

Isso não irá afetar em nada os processos de investimentos financeiros. Todas as opções ainda estão disponíveis para todos os clientes da instituição. A única diferença é que não será mais possível ter uma assessoria direta e “gratuita” por parte do Nubank.

Ademais — basta aguardar os próximos passos do Nubank a fim de verificar quais serão os próximos episódios dessa “novela” envolvendo o banco e seus respectivos clientes e funcionários.

