Sem QR Code: aprenda como conectar o WhatsApp Web

Não é de hoje que o WhatsApp se tornou uma ferramenta de trabalho. Muitas vezes é necessário conectar o aplicativo no computador através da sua versão Web. Entretanto — os usuários ficavam à mercê do QR Code. Nem sempre a opção funcionava — por problemas na câmera ou simplesmente na autenticação do dispositivo. Agora é possível conectar o WhatsApp Web sem o QR Code e usufruir de todos os benefícios da versão Web do aplicativo.

Passo a passo de como conectar

Boa notícia — agora é possível conectar o WhatsApp Web de maneira simples e fácil. Através da conexão sem QR Code que a Meta implantou no aplicativo. O passo a passo abaixo é bem simples.

Entre no WhatsApp Web;

Clique em “Conectar com número de telefone”;

Preencha o número de telefone do dispositivo;

Aguarde a chegada do código de notificação que chegará no dispositivo;

Preencha o mesmo código no WhatsApp Web;

Pronto!

Caso a notificação não chegue até o dispositivo — como é comum de acontecer. O usuário precisa realizar essa validação de maneira manual, através do aplicativo do WhatsApp.

Para isso o usuário precisa acessar a aba de aparelhos conectados e clicar em “Conectar um aparelho”. Logo — irá aparecer o código de acesso e o usuário poderá vincular rapidamente ao WhatsApp Web.

É importante salientar que para ter acesso a essas atualizações é necessário que o usuário esteja usando a versão mais atualizada do WhatsApp. Caso contrário — não será possível usufruir dessas atualizações do aplicativo.

Cuidados com o WhatsApp Web

O WhatsApp Web é uma aplicação para Web que está disponível tanto para Windows como implementado diretamente nos navegadores. É importante ter alguns cuidados ao usar essa versão — em alguns casos pode se tornar um grande vilão para os usuários. Todo cuidado é pouco.

Quando for usar o WhatsApp Web em máquinas de terceiros ou públicas, sempre opte pelo seu uso dentro de uma guia anônima. Que pode ser acessada através do atalho de teclado “CTRL + SHIFT + N”.

Quando for usar o WhatsApp Web em qualquer máquina, sempre desconecte o dispositivo ao término do uso. Caso contrário, é possível que terceiros acessem o conteúdo.

Sempre verifique na aba de dispositivos conectados os aparelhos conectados ao WhatsApp; caso tenha algum estranho, basta clicar em cima e pedir a desconexão.

Portanto, são dicas básicas que ajudam bastante os usuários a evitarem golpes e fraudes envolvendo o WhatsApp. Todo cuidado é pouco — lembrando que se trata de uma ferramenta de produtividade e comunicação, logo, segurança nunca é demais.

