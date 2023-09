ALERTA! CRAS começa a chamar TODOS que estão na lista para esclarecimento no Bolsa Família

Está começando mais um ciclo de repasses do programa Bolsa Família, entretanto, o CRAS já está chamando os beneficiários que não estão cumprindo as regras do Programa Social, para se justificarem, caso contrário, correm sérios riscos de serem retirados da folha de pagamento. Saiba qual o prazo para se justificar e como é possível atualizar os dados sem sair de casa.

Novas regras foram impostas pelo programa

O programa social, desde que foi inaugurado novamente, mas com um novo modelo de repasse, precisou atualizar todas suas regras, para impedir que um problema antigo voltasse à tona, isto é, as fraudes que estavam ocorrendo e fazendo com que pessoas que não cumpriam os requisitos recebessem os repasses do programa.

Então, agora, é necessário cumprir várias regras, para conseguir entrar na folha de pagamentos, mas nem tudo é tão fácil, além de cumprir algumas regras para entrar na folha de pagamentos, é preciso cumprir outras para permanecer nela.

A saber, uma delas é ter frequência escolar satisfatória, no caso das crianças, também é necessário que a vacinação esteja em dia. Mas uma das mais importantes é que o cadastro de todos os membros da família esteja atualizado no Cadastro Único.

O que ocorre ao não cumprir as regras?

Caso o beneficiário não cumpra corretamente as regras do programa social, ele será retirado da folha de pagamentos, mas para que a retirada seja permanente, é necessário que ele receba 5 advertências, ou seja, na quinta, ele é retirado.

Nas primeiras, é necessário que ele vá até o CRAS, para se justificar, posteriormente, começam os bloqueios, que podem variar de 30 até 60 dias, por fim, na quinta advertência, acaba acontecendo o bloqueio permanente.

Então, é de suma importância que os dados de todos os beneficiários estejam atualizados, caso contrário, o beneficiário

Maneiras para atualizar os dados sem sair de casa

Utilizando o aplicativo:

Entre na loja de aplicativos do seu aparelho celular e procure por “Cadastro Único”;

Efetue o download do aplicativo e entre nele;

Ao entrar, várias informações serão solicitadas na tela, preencha todas.

Utilizando o portal:

Entre no portal do Cadastro Único;

Preencha o seu CPF;

Preencha a data de nascimento;

Aperte o botão “consultar”;

Feito isso, irá aparecer uma aba para confirmar as informações ou atualizá-las.

O processo também pode ser realizado via telefone, através do Ministério da Cidadania, para isso, basta que o beneficiário ligue para 0800 707 2003 e clique no número 5. Vale lembrar que a ligação é gratuita.

