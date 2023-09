Nubank abre a porteira para o LIMITE PASSAR sem análise

O Nubank é um dos bancos brasileiros mais populares do Brasil. Tornou-se bastante popular há alguns anos atrás, quando abriu as portas para milhões de clientes obterem o seus sonhados cartões de crédito. O limite inicial era de R$ 50. Com o passar do tempo as coisas mudaram e agora o Nubank está oferecendo limite à vontade para os seus clientes sem qualquer análise de crédito! Saiba com funciona e o passo a passo de como obter.

Nubank com limite garantido?

Trata-se de uma funcionalidade do Nubank que garante aos seus clientes limite de crédito garantido. Haja vista que é necessário cumprir alguns requisitos — a fim de obter todas as vantagens dessa funcionalidade da instituição.

O nome dessa funcionalidade é “Nu Limite Garantido”. O banco abriu as portas para investimentos no exterior — com isso mihares de clientes de outras instituições passaram a investir no aplicativo. Bem como através da “Caixinha do Nubank” e tantas outras modalidades.

Os clientes que possuem valores investidos no Nubank, podem converter estes valores para limite de crédito. É uma boa opção porque traz uma série de benefícios para o cliente e acima de tudo — o limite ideal para o seu uso mensal.

Entre no aplicativo do Nubank;

Clique em “Cartão de crédito e ajustar limite”;

Clique em “Nu Limite Garantido”;

Clique na parte superior esquerda e em “Criar Nu Limite Garantido”;

Escolha o valor desejado e clique em “Continuar”;

Confirme com a senha e pronto.

O limite será de acordo com o valor selecionado pelo cliente. Enquanto o limite não for usado — o mesmo poderá fazer o resgate do dinheiro. Caso contrário, é necessário aguardar o débito das faturas em si — a fim de obter o montante novamente.

Afinal, qual a vantagem do Nu Limite Garantido?

O Nu Limite Garantido é uma boa opção para os clientes do Nubank que gostam de investir e precisam de limite de crédito. Haja vista que enquanto o dinheiro é usado como limite de crédito — continua rendendo “os juros” para os clientes.

Portanto — por mais que os valores fiquem “congelados” até que os débitos sejam pagos, os clientes têm acesso aos rendimentos mensais referentes ao valor.

O valor fica congelado e rendendo, ou seja, o cliente além de manter o dinheiro rendendo com já estaria — ainda conseguirá usar o montante como garantia de pagamento — obtendo o Nu Limite Garantido.

É válido ressaltar que se ocorrer atraso no pagamento das parcelas, o Nubank pega o dinheiro guardado como parte do pagamento. Justamente por isso é possível obter o limite desejado com base nos valores guardados pelos clientes.

Ademais — qualquer usuário poderá usar esta modalidade. Contanto que tenham crédito disponível para guardar na ‘Caixinha’ do Nubank e usar como investimento. Caso não seja usado, o valor poderá ser resgatado imediatamente.

