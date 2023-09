Este é o melhor momento para comprar carro usado? Garagistas veem recuo de 8% no valor

A recente iniciativa do governo federal visando à redução dos preços dos carros novos gerou impactos significativos no mercado de veículos usados. Nesse cenário, o setor de vendas de um carro usado teve que se empenhar consideravelmente para assegurar sua posição no mercado, após a queda nos preços dos veículos zero quilômetro. Saiba, a seguir, o que mudou para quem ainda busca comprar um automóvel seminovo.

Existem diversas opções de carros até R$ 30 mil disponíveis no mercado de seminovos em 2023. Marcelo Camargo/Agência Brasil

A hora é agora?

A medida implementada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que ocasionou na redução dos preços dos automóveis novos, teve repercussões diretas no mercado de veículos usados.

Com o objetivo de manter sua fatia no mercado após a diminuição nos valores dos carros zero quilômetro, o setor de usados teve que se esforçar para permanecer competitivo. Saiba mais detalhes sobre a atual situação do setor especializado, a seguir.

Medida do governo afeta venda de carros usados

Uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria MegaDealer revelou que o segmento de veículos usados enfrentou uma queda significativa nas vendas durante o mês de julho, mesmo após implementar uma redução média de 8,6% nos preços. Essa diminuição nas vendas está diretamente relacionada ao programa de incentivo do governo.

O incentivo fiscal para carros novos, juntamente com os bônus adicionais oferecidos pelas concessionárias, levou muitas pessoas a optarem por adquirir carros zero em vez de escolherem veículos usados. Essa mudança de comportamento teve um impacto direto no mercado de usados.

Veículos seminovos seguem desvalorização

A desvalorização dos veículos usados foi mais sentida entre aqueles com mais de três anos de uso. De acordo com a pesquisa, os modelos fabricados entre 2012 e 2015 tiveram uma queda de 8,7% nos preços em comparação com o mês anterior, enquanto os fabricados entre 2016 e 2019 ficaram 7,5% mais baratos no mesmo período. Por outro lado, os veículos seminovos dos anos 2020 a 2022 apresentaram uma redução de apenas 4,7% nos preços.

Especialmente os veículos premium e os sedãs compactos foram os mais afetados pelos preços mais baixos. Os valores desses veículos sofreram quedas de 5,3% e 2,7%, respectivamente, em relação ao período anterior à implementação do programa de descontos do governo.

As mudanças no mercado tiveram um impacto notável no giro de estoque das revendedoras, além de resultarem em um aumento na margem bruta de faturamento para 11%, o que representa um pico desde março. Esses resultados são reflexo das estratégias promocionais adotadas pelas empresas para estimular as vendas e garantir a rentabilidade.

Carros hatch lideram vendas

Houve uma redistribuição nas preferências dos consumidores em relação aos tipos de veículos. Enquanto os sedãs compactos, SUVs, pickups e sedãs médios perderam parte de sua participação nas vendas, os hatch compactos ganharam força, com o volume de vendas subindo de 31% para 35%.

