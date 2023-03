MEI pode comprar carro mais barato; desconto de até 30% em veículos 0km

Segundo dados do ano passado, o Brasil possui quase 14 milhões de microempreendedores, o que corresponde a quase 70% do total de empresas no território nacional, mas mesmo sendo uma categoria com tanta demanda, muitas pessoas ainda desconhecem alguns benefícios que são oferecidos para os microempreendedores. Um dos benefícios que podem ajudar bastante o pequeno empresário, é a chance de conseguir comprar um carro zero com um super desconto de até 30%, entenda como isso é possível.

Como é possível comprar um carro sendo MEI e ter descontos exclusivos?

Após o período pandêmico, que o Brasil passou, vários brasileiros decidiram não pegar mais usar transporte público e optaram por tirar o carro zero quilômetros da loja, para ajudar na locomoção. Mas o que poucos sabiam e se assustaram ao saber, é que pelo simples fato de ser MEI, há como ter descontos exclusivos de até 30%, o que pode significar uma grande diferença no final das contas.

Para conseguir o desconto, é preciso ter um CNPJ ativo, pois é necessário sua apresentação no momento da compra, além disso, é preciso ter a posse do carro pelo período mínimo de 12 meses após a compra do veículo em questão, para garantir que você não está comprando para terceiros. Também é importante ficar atento aos valores, que não podem ultrapassar R$ 81 mil (que é o teto de faturamento anual da categoria).

O desconto em questão viabiliza a compra do automóvel por uma pessoa jurídica. Ou seja, possui regras que devem ser respeitadas, como a obrigação de usar o veículo apenas em atividades comerciais, isto é, precisa ter relação com as atividades realizadas pela sua empresa. E o dono do veículo deve ter ciência que se a empresa tiver dívidas futuras, o veículo poderá ser penhorado para o pagamento delas.

O desconto de 30% é fixo? Aumentando o teto, o valor do automóvel também aumenta?

Não, a porcentagem de desconto não é fixa, cada fabricante de automóveis irá definir o desconto máximo que poderá ofertar para quem é MEI. O valor é definido usando alguns critérios, como categoria do veículo e demanda, o que pode variar de acordo com a empresa. A saber, a fabricante Volkswagen limita o desconto em até 21,5%.

Se o teto anual para MEI aumentar, o valor do automóvel que será comprado também irá aumentar. Tudo depende apenas de um Projeto de Lei Complementar, que desde o ano de 2021 está no Congresso. O projeto quer aumentar o teto dos atuais R$ 81 mil para R$ 144 mil anuais.

Infelizmente, ainda não há data para que o projeto entre em vigor, mas ao entrar, muitos microempreendedores serão beneficiados, pois o seu lucro aumentará. Visto que a categoria em questão, vem crescendo bastante nos últimos anos.

