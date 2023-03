ATENÇÃO se você tem DÍVIDAS! Bancos estão permitindo quitação com 99% de desconto; prazo é limitado

Uma ótima notícia para os brasileiros que têm dívidas para pagar, já está sabendo do feirão de Negociação e Orientação Financeira, que está sendo iniciado pela Febraban? É isso mesmo, a Federação Brasileira de Bancos junto com a Senacon, Secretaria Nacional do Consumidor, vão fazer um mutirão de todo o país.

Ou seja, é uma negociação ao qual será possível disponibilizar uma negociação viável para todos os tipos de dívidas e clientes, algumas podem chegar a 99% de desconto. Recentemente, segundo dados, cerca de 70 milhões de brasileiros estão com dívidas e com o nome inadimplente.

Renegociação de dívidas

A Serasa Experian fez um estudo, ao qual foi compartilhado em fevereiro deste ano, que 70 milhões de pessoas precisam acertar suas dívidas, e realmente é um recorde, se caso fazermos uma comparação desde o ano de 2018 especificamente partindo do mÊs de janeiro, o valor das dívidas tiveram um crescimento de 19%.

Devido a isso, são muitos brasileiros que querem negociar as dívidas só que às vezes não tem condição, por isso será feito esse feirão para dar essa oportunidade, para fazer a renegociação o cliente deve primeiro confirmar o valor da dívida pelo site “Registrato” depois disso deve procurar o banco ao qual deve e assim será mostrado algumas opções para fazer a quitação do débito.

Processo de renegociação

É bem simples, a pessoa pode entrar na página do Mutirão Nacional, por lá consegue fazer a renegociação. O interessante é que na página aparecem várias dicas de como fazer esses procedimentos.

Quando teve um Mutirão no fim do final de 2022, foram mais de 2 milhões de contratos que conseguiram ser renegociados, de acordo com a Febraban.

Uma dica que podemos falar é para já ir criando um planejamento financeiro para conseguir aproveitar esse mutirão ao máximo e quitar suas dívidas para ficar com o nome limpo, é uma nova chance de recomeçar 2023 com tudo em ordem.

A educação financeira é algo que não é muito estudado do Brasil porém é de suma importância, até mesmo para vivermos melhor, com nossos planos e alcançar todos os nossos objetivos sempre estando com as dívidas quitadas, principalmente, nessa época em que estamos vivendo que tudo aumentou, é neste momento que a educação financeira é crucial para criar um planejamento financeiro.

