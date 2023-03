“Empréstimo calamidade”: descubra como funciona a nova linha de crédito do governo

Boa notícia! O Governo Federal criou uma nova linha de crédito para os produtores rurais brasileiros. Bem como a adiantamento do BPC e Bolsa Família – devido as fortes chuvas que atingiram o Litoral Paulista, o Governo abriu margem para que os produtores rurais e pescadores das áreas afetadas conseguissem solicitar empréstimos com condições exclusivas! Lembrando que mais de 65 pessoas vieram à óbito em decorrência dos alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos.

Governo libera linha de crédito para paulistanos

Não é de hoje que o Governo Federal se preocupa com os brasileiros em estado de calamidade. Vez e outra alguma tragédia acontece no país e o Governo precisa intervir a fim de sanar os danos causados aos brasileiros. E com os deslizamentos que ocorreram semanas atrás não é diferente.

O Governo abriu inúmeras medidas para ajudar os brasileiros que estão nas regiões afetadas – e com isso, abriu uma linha de crédito de até R$ 50 mil que podem ser pagos em até 72 meses. Lembrando que há uma carência de dois anos para pagar – sem qualquer tipo de juros. No momento da contratação – após aprovação, o valor é liberado imediatamente.

O crédito é voltado para os produtores rurais e pescadores – que tiveram seus trabalhos interrompidos em decorrência das fortes chuvas. Lembrando que o crédito visa a recuperação do trabalho e manutenção de construções e instalações afetadas.

O empréstimo é concedido para Pessoas Físicas. Apenas os moradores das regiões afetadas podem solicitarem o empréstimo – lembrando que é necessário realizar o requerimento através de uma das agências do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) de maneira remota ou presencial. Entenda.

Como solicitar o empréstimo?

O empréstimo pode ser solicitado por qualquer trabalhador rural que se enquadra na lista de classes estipuladas pela Feap. Lembrando que se trata de uma linha de crédito emergencial – isto é, para reparar os danos causados pelas fortes chuvas e enchentes que acometeram a região local.

Desse modo, o valor máximo a ser pedido é de R$ 50 e pode ser distribuído em até 72 parcelas. Os trabalhadores que atuam na linha de produção das cidades de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba podem realizar o requerimento do empréstimo.

Lembrando que os produtores que já têm algum tipo de financiamento ou empréstimo ligado à instituição – podem optarem pela renovação do mesmo prorrogando o prazo de pagamento. Os interessados devem comparecem até a Casa de Agricultura local para realizarem o requerimento.

Cada local possui sua própria agência da Casa da Agricultura. Basta digitar no Google “Casa da Agricultura + Nome da cidade e estado”.