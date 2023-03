Quanto sai o resultado do Sisu 2023; confira as informações

No último dia 28 de fevereiro, foram divulgados os resultados da primeira chamada através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma pela qual os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado puderam se candidatar no processo seletivo para universidades e instituições públicas de todo o país.

O Enem é realizado todos os anos e podem participar qualquer indivíduo que concluiu ou está prestes a concluir o Ensino Médio, bem como aqueles que desejam realizar a prova como forma de treino, ainda que não possuem os requisitos necessários para que se inscrevam no Sisu com o resultado obtido.

Dessa forma, os estudantes que realizaram a última edição do exame e se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada com notas acima da chamada “nota de corte” de cada curso já foram convocados na primeira chamada para a realização da matrícula na universidade desejada e, aqueles que não conseguiram a aprovação, aguardam pelas próximas listas.

No entanto, se nos seus planos para este ano incluem a possibilidade de realizar a edição do Enem 2023 e, dessa forma, ser selecionado para entrar na universidade no próximo ano, veja o que você precisa saber.

É válido lembrar que as datas mais importantes já estão definidas, como o período de inscrições, que vai do dia 8 a 19 de maio, aplicação das provas, que acontecerão nos dias 5 e 12 de novembro e a divulgação do resultado, no dia 16 de janeiro de 2024.

Entendendo o SISU

O Sistema de Seleção Unificada, ou melhor, o Sisu, é uma plataforma criada pelo governo federal do Brasil que, gerenciada pelo Ministério da Educação (MEC), possibilita aos estudantes o ingresso em instituições públicas de ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Sisu é utilizado como uma forma de seleção da grande maioria das universidades federais, estaduais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia do Brasil. Nesse sentido, o processo seletivo ocorre duas vezes ao ano, no primeiro e segundo semestres no ano posterior a realização do exame.

Durante o período de inscrições, que ocorreu neste último mês de fevereiro, o sistema calcula automaticamente a nota de corte de cada curso, considerando o número de vagas disponíveis e o desemprenho dos candidatos. Dessa forma, o estudante pode escolher até duas opções de cursos, em ordem de preferência e independente da universidade de cada um.

Enquanto o Sisu estiver aberto, o candidato pode alterar suas opções de curso quantas vezes quiserem, considerando a nota de corte e suas possibilidades de ser aprovado, o que passa por um atualização a cada dia durante esse curto período.

É ao final desse processo seletivo que os estudantes são classificados de acordo com a nota obtida no Enem e a quantidade de vagas disponíveis em cada curso, no qual os aprovados devem realizar a matrícula na instituição de ensino em questão seguindo as orientações divulgadas pelo Sisu e pela própria instituição.

Veja também: Chegou a HORA de usar sua nota do ENEM; veja como participar do Sisu, Prouni e Fies

Listas de espera

Para aqueles que não conseguiram a aprovação na universidade desejada ainda na primeira chamada, saiba que ainda há esperanças! Isso porque as universidades, após as semanas que se seguem após a divulgação da primeira, continuam por convocar novos estudantes da lista de espera aprovados através das demais chamadas, o que pode variar de curso para curso e instituição para instituição.

Mas você sabe como funcionam as listas de espera, afinal? Basicamente, as listas de espera das universidades são uma forma de oferecer aos estudantes que não foram selecionados na primeira chama a possibilidade de serem convocados caso haja vagas remanescentes.

Funciona assim: após a divulgação do resultado, que acontece pelo Sisu, os candidatos que não foram aprovados podem optar por se inscrever na lista de espera do curso desejado. É importante lembrar que não é obrigatório se inscrever na lista de espera e que a opção é válida somente para a primeira opção de curso escolhida pelo candidato.

Para além de utilizar a sua nota do Enem para buscar a aprovação em uma universidade através da plataforma do Sisu, há também outras maneiras de conseguir a sua aprovação a partir do resultado da sua prova participando dos processos de seleção do Prouni, Fies, universidades privadas que aceitam a nota como forma de oferecer bolsas e também por meio do Sisu/2, que acontece no segundo semestre letivo.

Veja também: NOVO RG: confira quem deve solicitar o documento no mês de março