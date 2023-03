NOVO RG: confira quem deve solicitar o documento no mês de março

O RG é um documento de suma importância e para quem não sabe vai ter uma nova versão do RG e já começou a emissão do novo desde o mês de julho de 2022, e o Governo Federal já compartilhou dados que quase 100 mil identidades já foram emitidas.

Lembrando que a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ainda não está disponível em todos os estados, porém tem até o dia 6 de março para poder se adaptar com esse novo documento.

Novo RG

O novo formato do Registro Geral (RG) vai unificar a certeira de identidade junto com o CPF (Cadastro de Pessoa Física). De acordo com órgãos oficiais, assim que emitir o documento físico é necessário baixar o aplicativo do RG Digital no celular. Assim, o pedido desse novo documento o órgão vai fazer um registro civil e validar a identificação pela plataforma do Gov.br.

No final do ano de 2022 em alguns estados já havia sido liberado essa nova emissão, entre eles estavam: Acre, Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul. Neste ano no mês de janeiro, a nova emissão do RG chegou em Amazonas, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

Mudanças do RG

Trouxemos uma lista para mostrar o que vai mudar no novo RG, confira:

Autenticação do documento através do QR Code

Biometria obrigatória (impressão digital da pessoa)

Identificação se o titular é doador de órgão ou não

Constará a naturalidade do cidadão

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código que contém nos passaportes)

Presença do grupo sanguíneo e fator RH no documento

Uniformização da Carteira de Identidade para todo território nacional

Quero solicitar a nova versão do RG, como faço?

Segundo informações do anúncio oficial sobre o documento, de início serão emitidas novas identidades para as pessoas que estão com informações no CPF de acordo com as certidões atualizadas. Já para as pessoas que não tem o documento ou possui informações incorretas no cadastro podem buscar ajuda aos canais de atendimento da distância da Receita Federal para conseguir resolver a situação.

E para mais pra frente, os órgãos de identificação civil irão iniciar uma nova inscrição para fazer a atualização do CPF.

Para saber se onde você mora já pode emitir o novo modelo de RG precisa buscar informações com órgão que é responsável pela identificação como por exemplo, a Rede Poupa Tempo e Expresso Cidadão.

