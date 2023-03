70 milhões de brasileiros podem perder a CNH; entenda por que

É extremamente comum que uma pessoa aprenda a dirigir e busque trafegar seguindo todas as regras de trânsito, por medo de perder a CNH. Ocorre, porém, que agora a Carteira Nacional de Habilitação pode ser perdida também por outro motivo que dificilmente seria considerado pelos brasileiros.

Independentemente disso, porém, dirigir um veículo sem infringir as leis de trânsito continua sendo obrigatório.

O que muda, de modo geral, é o fato de que agora será preciso se atentar também a algumas atitudes adotadas fora do trânsito, como é explicado no tópico a seguir.

Novo motivo que leva o brasileiro a perder a CNH

Ultrapassar um farol vermelho, promover “rachas”, não prestar socorro à vítima de acidente de trânsito… Essas e outras atitudes costumam ser evitadas por todo e qualquer motorista que queira manter sua CNH intacta.

Porém, quem realmente tem medo de perder esse documento tal necessário para o lazer e para o trabalho agora também precisa se atentar a outro ponto extremamente importante: as dívidas que tem em aberto, e qualquer situação de inadimplência na qual venha a entrar.

Isso porque, de acordo com decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), o ato de apreender a Carteira Nacional de Habilitação ou mesmo o passaporte do cidadão que está inadimplente não é inconstitucional.

Trata-se, por sinal, de uma ação que é prevista no Código de Processo Civil e, portanto, pode ser adotada por juízes de todo o país.

Embora tenha causado revolta em muitas pessoas, essa decisão já está em vigor, e já levou ao menos uma pessoa a perder a CNH.

O caso aconteceu no município de Jales, localizado no interior de São Paulo, e o documento apreendido pertence a uma mulher cuja dúvida a ser paga é de R$ 3 mil.

Não é exagero afirmar, por sinal, que a adoção dessa iniciativa visa fazer com que as ordens judiciais ligadas aos processos de inadimplência sejam cumpridas.

E, considerando o atual cenário dos brasileiros em relação às suas dívidas, estima-se que 70 milhões de pessoas possam perder a CNH, caso não se regularizem financeiramente.

O número de brasileiros endividados cresceu consideravelmente

No último dia 27 (segunda-feira) o Serasa Experian divulgou o número oficial de inadimplentes brasileiros, número esse que cresceu consideravelmente dentro de um período de 5 anos.

São, ao todo, 70,1 milhões de pessoas nessa situação financeira atualmente, sendo que o valor das dívidas propriamente ditas também aumentou: estima-se que cada brasileiro inadimplente tenha em média R$ 4.600 para ser pago. E o mais surpreendente é que o público idoso, a partir dos 60 anos, é o mais afetado.

A boa notícia é que quem quer regularizar seu nome, a fim de não perder a CNH e nem mesmo sofrer outros possíveis tipos de penalidade, pode recorrer a renegociações e até mesmo a ajuda de terceiros, a exemplo do Serasa Limpa Nome.

Dúvidas sobre essa inciativa do Serasa, por sinal, podem ser tiradas por meio do telefone 0800 591 1222.

